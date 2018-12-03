العالم يحيي اليوم العالمي للأشخاص ذوي الإعاقة

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (الأمم المتحدة)

تحيي منظمة الأمم المتحدة اليوم الاثنين، الثالث من كانون الأول/ ديسمبر الجاري، اليوم العالمي للأشخاص ذوي الإعاقة تحت شعار " تمكين الأشخاص ذوي الإعاقة وضمان تحقيق الدمج والمساواة لهم في المجتمع"، كجزء لا يتجزأ من رؤية المنظمة الدولية 2030 لتحقيق التنمية المستدامة.

ويعكس شعار اليوم العالمي لذوي الإعاقة هذا العام، هما دائما لدى المنظمات العاملة في المجال، كما يعكس اهتماما بمعالجة واقع يبدو قاسيا في العديد من مناطق العالم، وخاصة في المنطقة العربية، حيث لا يوجد اهتمام كاف بهذه الشريحة المهمة من المجتمع، ولا توجد برامج لإدماجهم، في الحياة السياسية والاقتصادية والثقافية.

ومع حلول مثل هذا اليوم من كل عام، يتجدد الحديث عن واقع أصحاب الإعاقة في العالم بأسره، غير أن المقارنة بين واقع هذه الشريحة المهمة في دول متقدمة، وفي المنطقة العربية، تظهر فجوة كبيرة ومتزايدة، ففي كل عام ورغم الجهود التي تبذلها منظمات مختصة، تتزايد الشكاوى من حالة التهميش، التي يعاني منها المعاقون في المنطقة العربية، سواء على مستوى الحكومات أو على مستوى المجتمع.

وبجانب عدم وجود برامج لدمج وتوظيف المعاقين في معظم الدول العربية، فإن عددا كبيرا من المدن العربية، لا تبدو حتى مهيأة فيما يتعلق بالبنية التحتية والمواصلات، لتيسير ممارسة المعاقين حياتهم اليومية، أما على مستوى المجتمع، فإن النظرة وفقا لمختصين تتراوح بين الإشفاق أو السخرية في كثير من الأحيان، وهو ما يدفع إلى مزيد من تهميش هذا القطاع المهم من المجتمع.

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