تظاهرات عمالية في محافظة خوزستان الإيرانية

أخبار الآن | دبي - الامارات العربية المتحدة (وكالات)

أمام مقر محافظة خوزستان الإيرانية، خرجت تظاهرات عمالية حسب ما أفادت تقارير صحفية.

وهتف العمال اتركوا سوريا وفكروا في حالنا، في التظاهرات التي اتجهت إلى شوارع أمانيه وجسر نادري وتقاطع نادري وشارع ثلاثين وساحة الشهداء،

التظاهرات العمالية جاءت على خلفية إضراب عمال شركة فولاذ الأهواز التي كانت مملوكة للدولة ثم تمت خصخصتها بعد قضايا فساد.

ووفق موقع "العربية نت"، انشغلت مواقع التواصل الاجتماعي في إيران بأخبار إضراب عمال "شركة فولاذ الأهواز" لليوم الـ17 على التوالي.

وهتف العمال "اتركوا سوريا وفكروا في حالنا"، و"الغلاء هو ثمن المشاركة في الانتخابات"، و"يجب إطلاق سراح عمال هفت تبه".

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