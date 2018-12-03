40 مليون شخص يعانون العبودية العصرية حول العالم

أخبار الآن| دبي- الإمارات العربية المتحدة (صحف)

بالرغم من حظر العبودية في أرجاء العالم كافة، إلا أنها ما زالت من أهم المشاكل التي تعترض الإنسانية من خلال استمرارها بأسلوب جديد يُسمّى العبودية العصرية، أرقام صادمة قدمتها المنظمة الدولية للهجرة، ننقلها مثلما طرحتها المنظمة.

يُقدر عدد الأشخاص الذين يعيشون في الرق الحديث بنحو 40.3 مليون شخص منهم 24.9 مليون في السخرة و 15.4 مليون في الزواج القسري.

وهناك 5.4 ضحايا للرق الحديث لكل ألف شخص في العالم.

1 من بين كل 4 ضحايا للرق الحديث هم من الأطفال.

ومن بين الــ 24.9 مليون شخص محاصرين في العمل الجبري، يتم استغلال 16 مليون شخص في القطاع الخاص مثل العمل المنزلي أو البناء أو الزراعة؛ و 4.8 مليون شخص في الاستغلال الجنسي القسري،وتتأثر النساء والفتيات بصورة غير متناسبة بالعمل القسري، في الدول العربية تبلغ أعداد العبيد بالمفهوم العصري في الدول العربية حوالي 529 ألف فرد، بمعدل 1% من إجمالي عدد العبيد حول العالم.

وينتشر العبيد في 11 دولة عربية، ونحو 33% للزواج قسرا.

ومن جانب آخر، تحتضن الدول التي تعاني حروبًا ونزاعاتٍ مثل: سوريا، والعراق، واليمن، ما معدله فحوالى 76% من إجمالي أعداد العبيد في الدول العربية.

اقرأ أيضا:

