في 2019 قرر أن تصبح صديقا للبيئة بهذه الخطوات الـ8 البسيطة

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة ( ميرور )

يحتاج العالم لأن تتضافر جهود الجميع في التقليل من تلوث البيئة وإنقاذ الأرض من كارثة محققة، فالكوكب يعيش أسوأ حالاته بسبب التلوث ، والتغير المناخي نشهده جميعاً



ومن هذا المنطلق أورد موقع ميترو الإلكتروني، مجموعة من النصائح التي يمكن أن نتبعها للتقليل من التلوث والهدر على النحو التالي:



１- حاول أن تقلل من استخدام سيارتك لأن وسائل النقل تتسبب بـ 26% من التلوث في العالم.



２- قلل من الهدر في المياه في جميع نشاطاتك ابتداء بالاستحمام وانتهاء بغسيل الصحون.



３- خفض من استهلاكك للكهرباء واستخدم الأجهزة الكهربائية الضرورية فقط عند الحاجة.



４- حاول أن تعزل منزلك بشكل جيد للتقليل من فواتير التدفئة في فصل الشتاء.



５- استخدم مصابيح توفير الطاقة أو مصابيح LED لتوفر إنارة منخفضة التكاليف لمنزلك.



６- قلل استخدام المنتجات الورقية التي تشكل نسبة كبيرة من النفايات



７- شارك في حملات التوعية الهادفة لتخفيض نسبة الهدر في الموارد والتلوث البيئي.



８- تخلص من القمامة في الأماكن المخصصة لها ليتم إعادة تدويرها بسهولة.

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