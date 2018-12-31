في 2019 قرر أن تصبح صديقا للبيئة بهذه الخطوات الـ8 البسيطة
أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة ( ميرور )
يحتاج العالم لأن تتضافر جهود الجميع في التقليل من تلوث البيئة وإنقاذ الأرض من كارثة محققة، فالكوكب يعيش أسوأ حالاته بسبب التلوث ، والتغير المناخي نشهده جميعاً
ومن هذا المنطلق أورد موقع ميترو الإلكتروني، مجموعة من النصائح التي يمكن أن نتبعها للتقليل من التلوث والهدر على النحو التالي:
１- حاول أن تقلل من استخدام سيارتك لأن وسائل النقل تتسبب بـ 26% من التلوث في العالم.
２- قلل من الهدر في المياه في جميع نشاطاتك ابتداء بالاستحمام وانتهاء بغسيل الصحون.
３- خفض من استهلاكك للكهرباء واستخدم الأجهزة الكهربائية الضرورية فقط عند الحاجة.
４- حاول أن تعزل منزلك بشكل جيد للتقليل من فواتير التدفئة في فصل الشتاء.
５- استخدم مصابيح توفير الطاقة أو مصابيح LED لتوفر إنارة منخفضة التكاليف لمنزلك.
６- قلل استخدام المنتجات الورقية التي تشكل نسبة كبيرة من النفايات
７- شارك في حملات التوعية الهادفة لتخفيض نسبة الهدر في الموارد والتلوث البيئي.
８- تخلص من القمامة في الأماكن المخصصة لها ليتم إعادة تدويرها بسهولة.
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