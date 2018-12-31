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في 2019 قرر أن تصبح صديقا للبيئة بهذه الخطوات الـ8 البسيطة

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة ( ميرور  ) 

يحتاج العالم لأن تتضافر جهود الجميع في التقليل من تلوث البيئة وإنقاذ الأرض من كارثة محققة، فالكوكب يعيش أسوأ حالاته بسبب التلوث ، والتغير المناخي نشهده جميعاً 

ومن هذا المنطلق أورد موقع ميترو الإلكتروني، مجموعة من النصائح التي يمكن أن نتبعها للتقليل من التلوث والهدر على النحو التالي: 

１- حاول أن تقلل من استخدام سيارتك لأن وسائل النقل تتسبب بـ 26% من التلوث في العالم. 

２- قلل من الهدر في المياه في جميع نشاطاتك ابتداء بالاستحمام وانتهاء بغسيل الصحون. 

３- خفض من استهلاكك للكهرباء واستخدم الأجهزة الكهربائية الضرورية فقط عند الحاجة.

４- حاول أن تعزل منزلك بشكل جيد للتقليل من فواتير التدفئة في فصل الشتاء. 

５- استخدم مصابيح توفير الطاقة أو مصابيح LED لتوفر إنارة منخفضة التكاليف لمنزلك. 

６- قلل استخدام المنتجات الورقية التي تشكل نسبة كبيرة من النفايات

７- شارك في حملات التوعية الهادفة لتخفيض نسبة الهدر في الموارد والتلوث البيئي. 

８- تخلص من القمامة في الأماكن المخصصة لها ليتم إعادة تدويرها بسهولة.

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