"معجزة" تنقذ صبيا دفنته الثلوج.. والبطل "كلب بوليسي" (فيديو)

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

تمكنت الشرطة الفرنسية في بلدة بور سان موريس وباستخدام كلب بوليسي، من إنقاذ صبي ظلّ مدفوناً أسفل انهيار ثلجي في جبال الألب، حصل أثناء ممارسته رياضة التزلج في منتج "لا بلاني" مع مجموعة من 7 متزلجين، الأربعاء الماضي.

وبحسب وكالة "الأسوشيتيد برس"، فإنّ "انفصال جزء كبير من الثلوج عن الجبل، أدّى إلى انجراف الصبي لمسافة لا تقل عن 100 متر". وعلى الأثر، سارع عمال الإنقاذ في طائرة هليكوبتر إلى مكان الانهيار الذي كان على ارتفاع 2400 متر في محاولة لإنقاذه، وعثر كلب بوليسي على الصبي الذي لم تكن سترته مزودة بكاشف انهيار ثلجي.

ووصف عمال الإنقاذ العملية بأنها "معجزة"، موضحين إن "فرص النجاة ضئيلة للغاية بعد 15 دقيقة تحت الثلوج".

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