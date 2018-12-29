تخيل أنك قد تعيش بفضل قلب حيوان.. قريباً

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (ديما نجم)

من الشائع والمتعارف عليه في عالم الطب، هو نقل الاعضاء بين البشر، ولكن الجديد هو ثورة طبية قريبة على ما يبدو..

فبحسب ما نقلت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، فإن علماء من ألمانيا نجحوا في زراعة قلب خنزير في جسم قرد بابون، من أجل علاج مشكلات صحية خطيرة.

وتمكن قرد البابون هذا من البقاء على قيد الحياة لمدة وصلت إلى 195 يوما.

وبعد الجراحة التي وصفها العلماء بالاختراق الطبي الكبير، يرى الأطباء أن نقل الأعضاء المهمة مثل القلب من الحيوانات إلى البشر "بات على بعد خطوة واحدة"، ما ينعش آمالا كبرى لدى المرضى.

ويجد بعض المرضى صعوبة خلال الوقت الحالي حين يبحثون عن قلب متبرع به، ويضطرون في بعض الأحيان إلى الانتظار لفترات طويلة قبل الحصول على العضلة الحيوية.

ويرجح باحثون في الجمعية الألمانية لطب القلب، أن يتجاوز عدد المصابين بفشل القلب في الولايات المتحدة الأمريكية 8 ملايين شخص بحلول عام 2030، ونبهوا إلى أن هؤلاء المرضى يواجهون خطر الوفاة بالنظر إلى قلة القلوب المتبرع بها.

واقترح العلماء قلوب الخنازير المعدلة وراثيا كحل جائز لهذا العجز، وذلك بعد نجاح اختبارات نقلها إلى قرد البابون، أقرب الحيوانات إلى البشر.

ويتم تعديل الخنازير صاحبة القلوب التي تنقل جراحيا، بهدف إيقاف استجابتها المناعية السلبية، ما يجعل أجهزتها مناسبة للزراعة داخل كائنات أخرى مثل البشر.



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