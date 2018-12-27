ثورة علمية نحو العلاج من السرطان

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة- ( تقرير أحمد أبو القاسم)

فى خطوة طبية ناجحة، خلق باحثون أملاً جديداً فى علاج مرض السرطان الذي يفتك بالآلاف حول العالم سنوياً، ذلك الإنجاز يجعل مؤشرات الشفاء من هذا المرض كبيرة



الباحثون في معهد "فرانسيس كريك" بلندن، أعلنوا عن نتائج علمية من شأنها تقوية دفاعات الجسم عن طريق زرع خلايا مناعية من أشخاص آخرين.

ومن العام المقبل، سيصبح بمقدور مرضى السرطان تلقي هذا العلاج الجديد، حيث يقوم فريق طبي بإنشاء "بنوك مناعة" لتخزين خلايا مكافحة المرض.

خبير علم المناعة أدريان هايدي، من معهد "فرانسيس كريك، أشار بتطوير أجسام صحية للإستعانة بها فى العلاج بدلًا من حقن المرضى بالعلاج الكيماوي السام.

وأضاف أن "استخدام جهاز المناعة لمحاربة السرطان يعد علاجا مثاليا، ويقدم حلا جذريا إلى حد كبير، وهذا يجنبنا استخدام العلاجات الكيماوية التي ترهق الكثير من المرضى".

ووصف أدريان نتائج الإختبارات بأنها مذهلة، رغم أن الوقت لا يزال مبكرا للحكم على تأثير العلاج الجديد، مشير بأنه سيكون علاجا واعدا.

وأكد أن فكرة إنشاء بنوك للخلايا المناعية يمكن أن تجعل العلاج متاحا بشكل أكبر وأسرع للكثيرين، ممن يعانون المرض، معبرا عن أمله في أن ترى هذا البنوك النور قريبا وبمقابل مادى مناسب للجميع.

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