تحليق "الحوت الطائر" من بين الفيديوهات الأكثر شعبية في 2018

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

في يوليو الماضي، وخلال معرض جوي، أجرت شركة إيرباص بنجاح تجربة تحليق طائرة النقل العملاقة الخاصة بها "بيلوغا إكس إل".

وانتشر فيديو الطائرة على الإنترنت، ليصبح تحليق "الحوت الطائر" أو "بيلوغا" من بين أكثر الفيديوهات شعبية على الإنترنت، وفقا لما ذكرته وكالة رويترز.

وفي حين قالت رويترز إن الفيديو من بين الأكثر شعبية لعام 2018، لم تكشف سبب هذا التصنيف أو عدد المشاهدات التي حصدها المقطع على يوتيوب، مع العلم أن عدد المشاهدات للفيديو الخاص بهذا الحدث على صفحة إيرباص على يوتيوب بلغ حوالي 1.6 مليون مشاهدة.

يشار إلى أن شركة إيرباص الأوروبية كانت قد أطلقت العملاق "بيلوغا إكس إل" أو "الحوت الطائر" في أول رحلة تجريبية لها في يوليو الماضي، وحطت في مطار تولوز- بلانياك جنوب غربي فرنسا.

وهدفت الخطوة إلى تطوير وتحسين خدمات التصنيع اللوجستية الخاصة بها، بحسب ما ذكرت الشركة الأوروبية لتصنيع الطائرات، إذ تتمثل وظيفتها في "نقل أجزاء طائرات إيرباص من مواقع تصنيعها المختلفة إلى مرافق التجميع النهائية في تولوز في فرنسا وهامبورغ في ألمانيا وتيانجين في الصين.

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