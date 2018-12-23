من 40 ألف مكعب "ليغو".. رجلٌ يصمم سفينة "تايتانيك" (صور)

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

صمّم رجل بريطاني يدعى كيث مورتون، مجسماً لـ "سفينة تايتانيك" مستخدماً 40 ألف قطعة من مكعبات الليغو. وبحسب صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، فقد بلغ طول المجسم 3 أمتار، بالإضافة إلى نسخة مصغرة من شخصيات الفيلم مثل جاك وروز وقوارب الإنقاذ من بينهما.

ولفتت الصحيفة إلى أن "مورتون البالغ من العمر 65 عاماً، أمضى عامين في إنشاء هيكل السفينة الشهيرة. وشمل التصميم إلى جانب شخصيات رحلة تايتانيك، قوارب نجاة"، موضحة أنّ "تكلفة المجسّم بلغت حوالى 3 آلاف جنيه أسترليني".

وحصل موتورن على نموذج مشابهٍ من التصميم لسفينة تايتانيك على الانترنت في شباط/ فبراير 2016، وبدأ بعدها في تصميمها، إلا أنّه لم يكن يدرك مشقّة ذلك".

بدوره، لفت مورتون إلى أن "لديه 10 أحفاد يأتون إليه لإلقاء نظرة على السفينة، كما أنه تلقى العديد من التعليقات الرائعة من أصدقائه بعد مشاركة صورها على مواقع التواصل الاجتماعي".

مصدر الصور: biobiochile.cl

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