أبرز 9 هواتف طرحت في الأسواق عام 2018

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة ( متابعات )

في السنة التي شارفت على الانتهاء العديد من الهوتاف الذكية طرحت في الأسواق والتي قدمتها شركات كبيرة ، لتزداد حدة المنافسة في تقديم أحدث وأفضل التقنيات.. هنا نستعرض لكم أبرز تلك الهواتف



1. نوكيا

أعلنت “نوكيا” إعادة إنتاجها نسخة جديدة من هاتفها الشهير “نوكيا 8110”

2. شركة HTC طرحت هاتفها +HTC U12 بمواصفات عالية

3. سامسونغ غالكسي نوت 9 الأغلى سعراً

4. آبل

آبل أعلنت هذا العام عن ثلاثة هواتف جديدة: ايفون XS بشاشة 5.8 بوصة وايفون XS ماكس بشاشة 6.5 بوصة بتقنية OLED مع وجود كاميرتين خلفيتين ومعالج جديد، وايفون XR بشاشة LCD قياسها 6.1 بوصة بكاميرا خلفية واحدة ونفس المعالج الجديد.

5. هواوي أطلقت هاتفي هواوي Mate 20 و Mate 20 Pro

6. غوغل أطلقت هاتفيها الجديدين بيكسل 3 و بيكسل 3 إكس إل بثلاثة ألوان الأبيض والأسود والوردي

7. Royole FlexPai أطلقت أول هاتف قابل للطي في العالم بسعر 1290 دولار

8. سامسونغ أيضاً طرحت هاتفاً قابلاً للطي وقالت انه سيشكل ثورة في عالم الهواتف الذكية

9. سامسونغ أطلقت Galaxy A8s بالتصميم الجديد والذي من المتوقع أن تكون غالبية هواتف العام 2019 مشابهة له

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