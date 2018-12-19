6 عبارات يجب أن لا تتلفظ بها في مقابلة الوظيفة

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة

من المهم أن نعرف ما لا يجب أن نقوله في مقابلة العمل لأن أدق المواقف أو العبارات يمكن أن تكلفك الفرصة التي كنت تحلم بها لسنوات، لهذا يوصي خبراء في مجال الإدارة المتقدمين لشغل وظائف جديدة، بأن يتوخوا الحذر فيما يقولون أثناء مقابلة العمل، وأن يتجنبوا هذه العبارات الشائعة والمؤذية وفقا لموقع "forbes":

لا أتمتع بروح العمل الجماعي:

قد تدفعك ثقتك بنفسك لإنجاز مهام فريق كامل، وهذا جيد، لكن إبراز هذه الإستقلالية بطريقة فجة، قد ترسم حول اسمك علامة حمراء، إذ أن العمل الجماعي هو أساس نمو المؤسسة ولا أحد لديه القوة لاستيعاب كافة المهام لوحده، في هذه الحال ستبدو وكأنك تتحدث بالمستحيل وتجافي منطق الأمور.

أنا مصاب بوسواس العمل:

لا تتفوه بهذا العبارة، ولا تدعي بأنك مصاب بوسواس قهري يخص العمل لتؤكد بأنك مجتهد، فالوسواس مرض وأنت لا تعلم حقيقته، والمصابون به غير مرحب بهم في بيئات العمل الصحية، ادعاؤك هذا سوف يشكل انطباعا مؤلما لدى من يقابلك وسيدفعه للتعاطف معك ولكن ليس لقبولك في مؤسسته.

ماذا عن إجازاتي:

"إذا لم يكن قد تم تعيينك ، فلا ينبغي عليك أن تسأل متى يمكنك أخذ إجازة، إذ يرغب أرباب العمل ومديرو الموارد البشرية في رؤية الحماس وليس التململ المسبق والرغبة بأخذ إجازة بأسرع وقت ممكن.

تركت المؤسسة لأنها غير محترمة:

"لا تتحدث أبداً عن رئيس أو زميل أو شركة. بشكل سلبي ومؤذ، وإذا تركت عملك في بيئة مرهقة وسئلت لماذا تبحث عن وظيفة جديدة ، فهناك العديد من الأجوبة التي يمكن أن تقولها دون أن تكون سلبيا. على سبيل المثال، أبحث عن تحد مهني من نوع آخر، أو أريد تعلم مهارات جديدة أو أريد العمل في مؤسسة أكبر. تريد الشركات توظيف أشخاص إيجابيين ، وليس الأشخاص الذين سيجلبون السلبية إلى مكان العمل.

لست متحمسًا لهذه المهام الوظيفية:

عليك إظهار الحماس لإنجاز أي مهمة قد تكون ضمن دائرة اختصاصك، ومن السيء جدا منح نفسك رصيدا أكبر والترفع عن القيام بواجب مهني معين، أو ادعاء قدرتك على تنفيذ ما هو أكبر، قدراتك الحقيقية ستظهر من أي موقع كنت فيه.

ليس لدي أية أسئلة:

"لا ، ليس لدي أي أسئلة. أنا لا أحد يهتم إذا كنت قد تحدثت إلى ثلاثين شخصًا في الشركة قبل هذه المقابلة. من حيث المبدأ عليك أن تظهر رغبتك في طرح مجموعة من التساؤلات التي تخص العمل الذي تقابل لأجله، حتى وإن كنت تعرف الإجابة، فهذا الأمر يمنح المقابلة مزيدا من الحيوية ويعكس صورة جدية عنك بأنك مهتم بالمعرفة ولديك رغبة بالإنضمام الى تلك المؤسسة، المهتمون يسألون بكثرة!

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