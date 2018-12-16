من بينها لميشيل أوباما.. إليكم أبرز المذكرات للعام 2018

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

كشف موقع "ديلي ميل" البريطاني عن أفضل 5 مذكرات كُتبت خلال العام 2018 في جميع أنحاء العالم، والتي تتسم بالشجاعة والجنون، وهي على النحو التالي:

"الرحلة" لـ "ميشيل أوباما"

وهو كتاب مذكرات لعقيلة الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما، حيث تسردُ فيه سيرتها الذاتية، وكيف ولدت في أسرة من الطبقة العاملة في شيكاغو. تتحدث أوباما عن مرحلة دراستها في جامعة برينستون، وعملها كمحامية في شركة محاماة مرموقة في شيكاغو. إلى جانب ذلك، فقد تحدثت أوباما عن لقائها بزوجها الرئيس الأمريكي، ووصفته بأنه كان منعشاً وغير تقليدي وغريب، وتحدثت بصراحة مطلقة عن المشاكل التي تعرّضت لها باعتبارها زوجة رجلٍ سياسي.

(Oracle Books)

"الطفل في الماء" لـ توم جريجوري"

تروي هذه المذكرات قصة توم جريجوري مع السباحة في صغره. ففي وقتٍ متأخر من بعد ظهر يوم 6 سبتمبر/أيلول 1988، خرج جريجوري من القناة الإنجليزية للوصول إلى شاطئ شكسبير كليف في دوفر. حينها، تعثّر جريجوري (11 عاماً آنذاك) 3 خطوات ثمّ وقع على ركبتيه. كان جريجوري أصغر شخص يسبح على الإطلاق لمدة 11 ساعة و54 دقيقة، وقال: "فقط أنا، أجلس على الحصى. لقد مررت بشيء فظيع انتهى أخيراً، وشعرت فقط بإحساس عميق بالراحة". الملهم بالنسبة لـ"توم" كان مدربه "جون بوليت" الذي كان مديراً لنادي السباحة في لندن.

(Bol.com)

"ليست القصة كاملة" لـ أنجيلا هوث

وهي مذكرات للصحافية والروائية أنجيلا هوث التي ولدت في العام 1938. تسرد هوث تفاصيل حياتها، حيث نشأت في مدرسة داخلية للبنات، ودرست الفن في باريس وإيطاليا قبل عودتها إلى مواجهة الأعمال التجارية لتصبح مغنّية. أدى شوقها للكتابة في العام 1959 إلى خطّ هذا الكتاب، وهو عبارة عن مجموعة ثرية وجذابة.

(Tatler)

"أول رجل في" لـ"آنت ميدلتون"

يسرد ميدلتون في مذكراته قصة طفولته المضطربة التي أدت إلى تقلده العديد من المهن من بينها مهنة القوارب الخاصة وتأدية الخدمات العسكرية، قبل أن يصبح أحد مشاهير التلفزيون.

(eBay)

روبرت غرافيس لـ "جان مووركروفت ويلسون"

كتب ويسلون مذكرات روبورت غرافيس، أحد أعظم شعراء الحرب العالمية الأولى الذي ولد في العام 1895 وبدأ بكتابة الشعر في سن المراهقة. اندلعت الحرب بعد أسبوع من مغادرته المدرسة، وفي العام 1926 وقع غرافيس في حب الشاعرة الأمريكية لورا رايدنج التي وصفها أحد أصدقائه بأنها المرأة الأكثر جنوناً.

(Creativepoem.co)

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