بوليصة تأمين تدفع رجلاً لقتل زوجته ببشاعة.. هكذا كُشف أمره!

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

كشفت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، الخميس الماضي، أنّ "شرطة تايلاند اعتقلت في تشرين الأول/الماضي، رجلاً صينياً يدعى تشانغ ييفان بعد مقتل زوجته شياو جي خلال عطلة عائلية، حيث اتهمت عائلة الأخيرة الرجل بتعمد قتل زوجته للحصول على تعويضٍ من شركة التأمين".

ولفتت الصحيفة إلى أنّ "ييفان، وهو من سكان مدينة تيانجين شمال شرق الصين، قام بقتل زوجته في حمام للسباحة داخل فيلا خلال عطلة في جزيرة بوكيت السياحية. وقبل أن يقدم الرجل على فعلته، اشترى لزوجته بوليصة تأمين على حياتها بقيمة 5 ملايين دولار للمطالبة بالتعويض لاحقاً".

وكان الزوجان وصلا إلى الجزيرة التايلاندية في 27 أكتوبر/ تشرين الأول، مع ابنتهما البالغة من العمر 20 شهراً لقضاء عطلة عائلية. وبعد 3 أيام، أبلغ الرجل والدي القتيلة أن زوجته غرقت في بركة الفندق.

وحينها، اشتبه والد المغدورة بزوج ابنته، علماً أن الأخيرة كانت تجيد السباحة بشكل جيد، مشككاً في حادثة غرقها في حوض السباحة الذي كان يبلغ عمقه 1.4 متر فقط. وخلال التحقيقات، كشف الأطباء الشرعيون الذين عاينوا الجثة "عن وجود كدمات تغطي أجزاءً من جسد المرأة"، الأمر الذي عزّز شكوك العائلة في قيام الزوج بقتل ابنتهم عمداً.

واعترف تشانغ للشرطة بأنه قتل زوجته لأنه "لم يرد العيش معها بعد الآن". إلى جانب ذلك، فقد عثر أقارب المغدورة على 18 بوليصة تأمين على الحياة في منزلها، كان زوجها قد اشتراها في وقتٍ سابق".

إلى ذلك، فقد طالب والدا الزوجة المغدورة بتسليم القاتل إلى الصين، ومن المتوقع أن يتم الحكم عليه بالإعدام في حال أدين بقتل زوجته.

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