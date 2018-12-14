شاب يبتكر منحوتات غريبة بالورق المقوى! (صور)

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة ( متابعات )

مالذي يمكنك فعله من صندوق مقوى ؟ ما هي الأفكار التي قد تخطر على بالك لإعادة استخدامه .. الكثير من الأفكار ؟ ما رأيك بأفكار هذا الشاب التايواني .. هو يصنع العجائب بإعادة شخصيات كرتونية إلى الحياة حرفياِ بصناديق الكرتون ..

واستطاع هذا الشاب الفنان الذي يدعى كاي زيانغ تشونغ (24 عاماً) أن يتصدر عناوين الأخبار في تايوان بفضل منحوتاته المميزة التي يصنعها من الورق المقوى.





وجذب تشونغ اهتمام مواقع التواصل الاجتماعي لأول مرة في 2013، عندما انتشرت صور واحدة من إبداعاته المذهلة من الورق المقوى على نطاق واسع على الشبكة العنكبوتية.

وبعد ذلك بعام، أذهل تشونغ المتابعين بمنحوتة الرجل الحديدي، التي صنعها من الورق المقوى.

وعلى مدى السنوات الثلاث الماضية، كان الفنان التايواني الشاب منشغلاً في صناعة مجموعته واسعة من المنحوتات تضم حيوانات وشخصيات كرتونية عديدة.

وقال تشونغ في مقابلة له مع صحيفة مختصة بالفنون التشكيلية، بأنه كان مغرماً بالشخصيات الكرتونية منذ نعومة أظفاره، وبدأ برسم الروبوتات والوحوش والديناصورات قبل أن يتحول إلى استخدام الورق المقوى لصنع منحوتاته المميزة وهو في المدرسة الثانوية.

مصدر الصور :حساب Kai-Xiang Zhong على فيسبوك

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