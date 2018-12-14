ما قصة الممثل الذي ظهر عاريا على مسرح قرطاج؟

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة - (صحف)

صدم الحاضرون لفعاليات مهرجان أيام قرطاج المسرحية، في دورته الـ20، أثناء متابعتهم لأحد العروض على خشبة المسرح. فأثناء حضور الجمهور لمسرحية بعنوان "يا كبير"، وهو عمل سوري ألماني مشترك، فوجئوا بظهور ممثل سوري عاريا على المسرح، لمدة اقتربت من 20 دقيقة.

إدارة المهرجان أصدرت بيانا الثلاثاء قالت فيه "تعبر الهيئة المديرة لمهرجان أيام قرطاج المسرحية في دورتها العشرين عن إدانتها ورفضها للممارسة الفردية التي قام بها الممثل المسرحي في العرض السوري الألماني "يا كبير" بفضاء المسرح البلدي مساء يوم الاثنين 10 ديسمبر 2018".

وأضاف البيان "ما قام به الممثل المذكور لا يتضمنه شريط الفيديو الذي اعتمدته لجنة اختيار العروض لبرمجته في إطار برنامج عروض المهرجان، وهو ما يعد ممارسة فردية معزولة لا مسؤولة قام بها الممثل، مخلا بالعقد الأخلاقي الاحترافي المهني الذي يستوجب الالتزام الحرفي بتفاصيل العرض المقدم كما وصل إلى إدارة المهرجان".

العرض عن نص للسورية أمل عمران وشارك في كتابته الزاقوت ومدته 75 دقيقة. ويتناول العرض فكرة التسلط والسيطرة في المجتمع العربي التي تبدأ مع تسلط الأب.

ونقلت قناة دويتشه فيله الألمانية عن الزاقوت قوله "المشهد لم يكن بغرض إيحاءات جنسية وإنما محاكاة لما آلت إليه الأوضاع السورية من انتهاكات وجنون وهيستيريا واعتداءات".

وتستمر الدورة العشرون لأيام قرطاج المسرحية حتى 16 ديسمبر الجاري.

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