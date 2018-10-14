تعليق من ميشيل اوباما يثير جدلاً واسعاً

أخبار الآن| دبي - الإمارات العربية المتحدة - (وكالات)



أثارت تصريحات لميشيل أوباما عن جورج بوش جدلاً واسعاً في الآونة الأخيرة بعد ان قالت ان بوش شريكها في الجريمة وذلك خلال جنازة السيناتور الأمريكي الراحل جون ماكين، عندما قام بوش بإعطاء زوجته لورا دواء السعال فمالت ميشيل أوباما اتجاهه طالبةً منه إعطاءها واحدة هي الأخرى، مشيرة إلى أنها لم تكون تدرك أنه كان هناك من يشاهد "اللفتة البسيطة" والتي أثارت انتباه وسائل الإعلام.

وكانت ميشيل علقت : هكذا أنا وبوش أصبحنا "شركاء في الجريمة".

وأوضحت ميشيل أوباما أنه "بحكم البروتوكول، نجلس دائما إلى جوار بعضنا، في كل المناسبات الرسمية الأمريكية، لذا فإنه شريكي في الجريمة خلال كل حدث مهم يجتمع فيه جميع المسؤولين السابقين"، بحسب ما ذكرت في برنامج "توداي" عبر شبكة "إن بي سي" الأمريكية.

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