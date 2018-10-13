أطول رحلة في العالم تهبط في نيويورك دون مشاكل

أخبار الآن | الولايات المتحدة الأمريكية - (وكالات)

هبطت طائرة في مطار بمدينة نيويورك الأمريكية، الجمعة، دون مشاكل بعد رحلة من سنغافورة استغرقت نحو 18 ساعة، لتكمل أطول رحلة جوية تجارية في العالم. ووصلت الرحلة "اس كيو 22"، التي تسيرها شركة طيران سنغافورة "سنغابور ايرلاينز"، بحسب موقع مطار "نيوآرك ليبرتي" الدولي، بعد أن استغرقت 17 ساعة و52 دقيقة.

وكان من المقرر أن تستغرق الرحلة 18 ساعة و25 دقيقة. وستستغرق الرحلة من نيويورك إلى سنغافورة وقتاً أطول. وكانت الطائرة تقل 150 راكباً وطاقماً من 17 فردا، وقطعت مسافة 16500 كلم. وبهذه الرحلة، تعود الحياة إلى خط تم إلغاؤه في 2013.

وقال الراكب الكندي كريستوفر الادين (37 عاما) "أشعر براحة تامة .. أنا محظوظ لأنني تمكنت من النوم في الطائرة". وتوفر طيران سنغافورة على هذه الرحلة مقاعد على الدرجة الاقتصادية الممتازة ودرجة الأعمال فقط ولا توفر مقاعد على الدرجة الاقتصادية العادية.

وقال الادين "رغم أنني كنت على الدرجة الاقتصادية الممتازة، إلا أنني شعرت بأنني في الدرجة الأولى"، مضيفاً أنه استقل الرحلة نفسها في 2008. وقال "الرحلة كانت مريحة جداً وهادئة".

وكان طيران سنغافورة يسيّر هذا الخط قبل تسع سنوات باستخدام طائرة "ايه 340-500" بأربعة محركات كانت تستهلك كمية كبيرة من الوقود، قبل أن يغلقه في 2013 بسبب ارتفاع أسعار النفط الذي جعل تسيير هذا الخط غير مربح. وتمت رحلة اليوم في طائرة ايرباص "ايه350-900 يو ال ار" الجديدة التي تستخدم الوقود بكفاءة عالية.

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