عدوى الرئة الناجمة عن استنشاق رائحة الجوارب الكريهة

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

اعتاد رجل على استنشاق جواربه، ذات الرائحة الكريهة يوميا بعد عودته من العمل، حيث أصبح مدمنا عليها، ما سبب له آلاما مبرحة في الصدر، وسعالا حادا، وهو ما نُقل على أثره إلى المستشفى.

واعترف الرجل الذي يدعى "بنغ"، والبالغ من العمر 37 عاما، للأطباء في مستشفى "تشانغتشو" بالإدمان على استنشاق رائحة الجوارب، التي يرتديها أثناء وجوده في عمله.

وقال الدكتور "ماي زوانيينغ"، لصحيفة "فوجيان"، إن إدمان الرجل على "شم الجوارب"، تسبب في إصابته بعدوى فطرية انتشرت في رئتيه، كما تسبب في ضعف جهاز المناعة.

وانتشرت قصة الرجل، على مواقع التواصل الاجتماعي الصينية، الأمر الذي أثار خوف الكثيرين ممن اعترفوا بأن لديهم العادة ذاتها، وقال أحد المعلقين: "السبب الذي يجعلني أشم رائحة جواربي، هو معرفة ما إذا كان بإمكاني الاستمرار في ارتدائها خلال اليوم التالي"، وقال آخر: "أوه لا.. ربما يجب عليّ التوقف عن استنشاق جواربي بعد ارتدائها ليوم كامل".

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