إليك قائمة بالمعالم السياحية الأكثر طلبا في عام 2018 (صور)
أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة ( TripAdviso )
اذا كنت من عشاق السفر والسياحة ، فلا بد من أن لديك الفضول لتعرف الأماكن الأكثر شعبية للزيارة في العالم ، في كل عام يكشف موقع تريب أدفايزر TripAdviso، المختص في السياحة والسفر، عن المعالم الأكثر زيارة في العالم ، وفي هذا العام تصدر مسرح الكولوسيوم في روما المرتبة الأولى .. اليك القائمة بأفضل 10 مناطق بالتسلسل العكسي ..
10. قناة جراندي Canal Grande في البندقية
9 .قصر فرساي الفرنسي Palace of Versailles
8 .منطقة ستونهنج Stonehenge في المملكة المتحدة
7.جسر البوابة الذهبية Golden Gate Bridge في سان فرانسيسكو
6. ساجرادا فاميليا Sagrada Familia في برشلونة
5. برج إيفل Eiffel Tower في باريس
4.متحف اللوفر Louvre Museum في باريس
3.تمثال الحرية Statue of Liberty في نيويورك
2.متاحف الفاتيكان Vatican Museums
1.مسرح كولوسيوم Colosseum في روما
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