إليك قائمة بالمعالم السياحية الأكثر طلبا في عام 2018 (صور)

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... مسابقة جائزتها 100 ألف $ لمن يتخلى عن هاتفه عاما.. هل تشارك؟ هل جربت يوماً أن تتوقف عن استخدام هاتفك النقال ؟ كم هي المدة التي استطعت فيها الابتعاد عن هاتفك الذكي ؟ يوم .. يومين ..أكثر ؟ماذا لو تركته مقابل جائزة ؟

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