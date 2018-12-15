معانقة الأبقار: طريقك لتعزيز راحتك النفسية! (دراسة)

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

تؤكد العديد من الدراسات أنّ معانقة الإنسان للحيوانات الأليفة واللطيفة مثل القطط والكلاب تؤدي به إلى الراحة. غير أنّ ما كشفته الدراسات أيضاً هو أنّ معانقة الإنسان للحيوانات الكبيرة يساهم في حصوله على الراحة النفسية.

وتطبيقاً لذلك، فقد فتحت مزرعة "ماونتن فارم" في نيويورك الباب أمام زوارها لمعانقة الأبقار، بدءاً من 75 دولاراً للساعة. وخلال هذا الوقت، يمكن لهؤلاء الأشخاص تمشيط وتمسيد ومعانقة الأبقار.

ونشرت المزرعة عبر حسابها الخاص على "انستغرام" صوراً لأغلب الأشخاص وهم يمسدون رأس بقرة. وبحسب أي حزمة سيختارها الزائر من بين الحزم الـ4 التي تتيحها المزرعة للزوار، يمكن كذلك الاقتراب من الأحصنة القزمة والعادية في المزرعة.

غير أنّ هذه المزارع ليست موجودة فقط في الولايات المتحدة الأمريكية، بل هي أيضاً متوفرة في هولندا. وبحسب مزرعة كاستاني هوف الواقعة في قرية بيتس شمال غرب البلاد، فإنّ "معانقة بقرة هولندية له أثر لطيف على الأشخاص ويمنح المرء شعوراً بالثقة".

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