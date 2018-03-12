حيوانات أليفة رائعة.. لن تقاوم سحر براءتها (صور)

أخبار الآن| دبي- الإمارات العربية المتحدة (فاطمة جنان)

هل فكرت يوما في تربية حيوانات أليفة في بيتك لتضفي طابعا إيجابيا؟ ولتكسر ذلك الوجوم بالبيت! أو لتقدمها هدية لأطفالك لأنهم يحبون هذه المخلوقات الأليفة، ويجعلهم أكثر طيبة، كما يعودهم على الاهتمام بالآخرين ورعايتهم، كون الأطفال يحبون تقديم الطعام للحيوان ورعايته..

على العموم لديك اختيارات واسعة بين القطط والكلاب، فهي كلها حيوانات رائعة ولطيفة تعتمد على نفسها، وتعشق اللعب والتسلية، وتتميّز بالألفة والإخلاص وخاصّةً للأناس الّذين يعاملونها بلطف ويلعبون معها..

فلو قررت اتخاذ هذه الخطوة، فلن تندم أبدا لأن تربية الحيوانات الأليفة هي من أكثر الأمور اللطيفة الّتي قد يقوم بها الإنسان؛ كما تعتبر عمل خير يقوم على رعاية مخلوق ضعيف وتأمين الغذاء والمأوى له..

اليك بعض الصور أسفله التي تثبت لك أن هذا المخلوق الأليف يضفي حسا من الفكاهة والمرح في المنزل أكثر مما كنت تتصور، كما أنك لن تقاوم براءة هذه المخلوقات اللطيفة..

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