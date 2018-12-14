مليون مشاهدة لإندونيسي يصارع ثعباناً ضخماً (فيديو)

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة ( متابعات )

استطاع رجل من اندونيسيا تحقيق ما يطمح له مئات المشاهير على يوتيوب .. مليون مشاهدة في أقل من شهر كيف ؟ هو فقط صارع ثعباناً !

فقد تداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لرجل في أندونيسيا يصارع ثعباناً ضخماً يصل طوله إلى 8 أمتار، قبل أن ينضم إليه القرويون للسيطرة على الثعبان.



واعتقد القرويون أن الثعبان الضخم الذي كان يستريح قرب النهر، مجرد قطعة قديمة من الحطب، قبل أن يلمسه أحدهم، ليتبين أنه ثعبان.

ويظهر مقطع الفيديو الذي تم تصويره يوم 22 نوفمبر (تشرين الثاني) من قبل رونال كوتو، وشاهده أكثر من مليون شخص على فيس بوك، رجلاً يصارع الثعبان، في الوقت الذي يحاول باقي القرويين إبعاده عن براثن الحيوان سيء السمعة.



وبعد أن تمكن القرويون من السيطرة على الثعبان، وضعوه في قفص حديدي في قرية بوكوانغ أنام، وطلبوا المساعدة من حديقة حيوان محلية، إلا أن الحديقة امتنعت عن قبوله، بحجة عدم وجود مكان مناسب له، بحسب موقع إن دي تي في.



وقال كوتو لوكالة فرانس برس "في الوقت الحالي نحتفظ به في القفص حتى يتمكن الناس من القدوم وإلقاء نظرة".

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