ميسي يشتري طائرته الخاصة بـ15 مليون دولار (صور)

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

كشف موقع "تيكيتاكس" الالكتروني أنّ "الهداف التاريخي لنادي برشلونة، الأرجنتيني ليونيل ميسي، اشترى طائرة خاصة بقيمة 15 مليون دولار أمريكي".

ولفت الموقع إلى أنّ "عملية شراء الطائرة الخاصة تمّت، بعد اتفاق أبرمه ميسي مع شركة طيران أمريكية، رغم أنه يملك رخصة طيران في الأرجنتين"، كاشفاً أنّ "الطائرة وصلت بالفعل إلى الأرجنتين يوم الجمعة الماضي، على أن يتم وضعها في حظيرة طيران خاصة للاعتناء بها وصيانتها باستمرار".

وبحسب المعلومات، فإنّ "طائرة ميسي هي من طراز Gulftream V، ويعود تاريخ صناعتها لعام 2004". إلاّ أن النجم الأرجنتيني قام بواسطة فريق من المهندسين بتعديلات على الطائرة لتطويرها وإضافة بعض اللمسات الخاصة عليها.

إلى جانب ذلك، فقد عمد ميسي إلى وضع رقم 10 على ذيل الطائرة، نسبةً إلى رقمه مع برشلونة ومنتخب الأرجنتين، فيما كتب على كل درجة اسم من أفراد عائلته: أنتونيلا، وتياجو، وماثيو، وكيرو.

وتتضمن الطائرة غرفاً تتميز بطابعها المريح لكل أفراد عائلة ميسي، فضلاً عن وجود 16 مقعداً يمكن تحويلها إلى 8 أسرّة، بالإضافة إلى مطبخين وحمامين. كذلك، هناك مكان خاص للاستحمام.

(kora11.com)

(kora11.com)

(kora11.com)

مصدر الصورة: FC Barcelona

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