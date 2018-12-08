بين ميسي ورونالدو.. لمن منحَ نيمار لقب "أفضل" لاعب؟

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

خلال السنوات الـ10 الأخيرة، سطع نجمُ اللاعبين الشهيرين كريستيانو رونالدو وليونيل ميسي في عالم كرة القدم، حيثُ باتت المنافسة بينهما هي الأساس. فالناس حينما يريدُون المقارنة بين اللاعبين لناحية الأداء والاحتراف، فإنّهم يأخذون ميسي ورونالدو كمقياس أساس. فهما العلامة الفارقة بالنسبة لعشاق كرة القدم، ومن خلالهما تكرّست المنافسة بين نادي برشلونة (ميسي)، ونادي ريال مدريد الذي كان ينتمي رونالدو إليه.

المقارنة هذه لم تنحصر فقط بين المتابعين وجماهير كرة القدم، بل وصلت إلى أسياد الكرة المستديرة الذين لهم باعٌ طويل مع هذه الرياضة العريقة. مؤخراً، دخل على خط الجدل المستمر بين ميسي ورونالدو نجمان من العيار الثقيل، أولهما أسطورة اعتزل قبل عقود، وثانيهما نجم حالي، وكلاهما برازيليان.

الأول هو بيليه، الذي ضجّت الأوساط الرياضية، قبل أيام، بتصريحاته المثيرة التي تستهدف ميسي مباشرة، حيث قال أنّ "الأخير لا يتقن كافة مهارات القدم، ولا يعرف التسديد برأسه ولا يجيد اللعب بالقدم اليمنى".

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أمّا اللاعب الثاني، فهو نيمار الذي اختلفت آراؤه عن بيليه بشأن نجم برشلونة، حيثُ خاض نيمار غمار المقارنة بين ميسي ورونالدو، واختار الأفضل تبعاً لوجهة نظره.

وفي هذا الصدد، فقد نقلت صحيفة "آس" الإسبانية عن موقع "فوكس" قول نيمار أنّ "ميسي هو أفضل لاعب في العالم لبراعته، وعدم توقع ما سيفعله على أرض الملعب".

ولفت نيمار إلى أنّ "رونالدو تحوّل من اللعب كجناح إلى مركز المهاجم، وبات هدافاً. وبدلاً من أن يمرَّ من لاعبي الفريق المنافس طيلة الوقت، فإنه يلمسُ الكرة مرة أو مرتين، ويصل إلى داخل منطقة الجزاء، ويهز الشباك".

وفي المقابل، قيم نيمار نجم منتخب "التانغو" بقوله: "ميسي يفعل كل شيء، تراه يحرز أهدافاً من عمق الملعب أحياناً، وأينما يتحرك في الملعب، فهو يسجل. ولذلك ربما يكون هو الأفضل".

مصدر الصورة: yalla-sport.com

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