هجومٌ لاذع من بيليه على ميسي: لا يعرف ضرب الكرة بالرأس!

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

في تصريحاتٍ غير مسبوقة لا تخلو من الإهانة، هاجم أسطورة كرة القدم البرازيلية بيليه (78 عاماً)، النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، معتبراً أنّ "الأخير يفتقد بعض المهارات التي تجعله بعيداً عن المقارنة بينهما".

وقال نجم المنتخب البرازيلي في ستينيات وسبعينيات القرن الماضي:"كيف ستقارن بين شخص يلعب برأس بشكل جيد ويركل الكرة باليمين واليسار، وشخص آخر يستخدم قدم واحدة في اللعب، ويعتمد على مهارة واحدة ولا يعرف ضرب الكرة بالرأس؟".

وتابع: "حتى تقارن نفسك ببيليه، عليك أن تستخدم القدم اليمنى واليسرى وتستطيع استخدام رأسك أيضاً".

وكان بيليه قد اعتبر في بداية العام الحالي 2018 أنّ "مواطنه نيمار هو أفضل موهبة في العالم، وفضّله على كريستيانو رونالدو وميسي". ويُعرف الأخير بإمكانياته العالية باللعب بقدمه اليسرى، وعدم اتقانه اللعب بالرأس بسبب قامته القصيرة.

مصدر الصورة: Pasión Fútbol

للمزيد:

قشرة موزة على أرض لقاء توتنهام وأرسنال تفتح تحقيقًا وجدلاً