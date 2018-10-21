إطلاق أول طائرة برمائية في العالم بالصين
أخبار الآن - دبي - الإمارات العربية المتحدة - (وكالات)
تمكنت الصين من اجتياز أول اختبارات الإقلاع والهبوط بالنسبة للبرمائية الأولى عالمياً
ونقلت صحيفة تشاينا ديلي التي تديرها الدولة عن ان الطائرة التي طورتها وبنتها شركة الطيران الصينية (افييشن ساينس كوربوريشن) المملوكة للدولة أقلعت ثم هبطت بعد ذلك على المياه في منطقة جينغمن في اقليم هوبي.
أقلعت الطائرة المائية من خزان زهانغه الساعة 8:51 صباحا (بالتوقيت المحلي) وبقيت في الجو.
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