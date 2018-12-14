ممثل شهير يقاضي شركتي طيران بسبب "أصبعه".. ما القصة؟

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

تقدم الممثل الأمريكي ستيفن كييز، بدعوى قضائية ضد شركتي "أمريكان إيرلاينز" و "سكاي ويست إيرلاينز"، وذلك بعدما علق أصبعه في مسند الكرسي داخل الطائرة. ولفت موقع "سيتي نيوز" الأمريكي إلى أنّ "كييز كان يستقل طائرة تابعة لـ"أمريكان إيرلاينز" من مدينة رينو بولاية نيفادا متجهاً إلى لوس أنجلوس. وعندما حاول ربط حزام الأمان، علق أصبعه في مسند المقعد الامر الذي تسبب له بألمٍ شديد".

ولفت الموقع إلى أن "كييز أشار في نص الدعوى إلى أنه تعرض لألم نفسي شديد كما عانى من الألم الجسدي لعدة أسابيع، بعد إصابة أصبعه". وبحسب موقع "فوكس نيوز" الأمريكي، فقد "طالب الممثل الشهير بتعويض غير محدد، كما أكّد أنه لم يتمكن من تحرير أصبعه الخنصر من مسند الذراع طوال مدة الرحلة التي استغرقت ساعة كاملة، إذ حاول عدة مرات تحرير أصبعه أمام الركاب، الأمر الذي اعتبره إذلالاً علنياً".

ووفقاً لنص الشكوى، فإنّ كييز أوضح أنه "عجز بعد الحادث عن القيام بمهامه الروتينية بما في ذلك اللعب مع أطفاله"، ملمحاً، بحسب "فوكس نيوز"، إلى أنّ "لا أحد من طاقم الطائرة أو فريق الإنقاذ التابع لإدارة الإطفاء تمكن من مساعدته. وعليه، فقد تمت الاستعانة بأحد الفنيين الذي قام بتفكيك ذراع الكرسي بالكامل".

(ستيفن كيز- tornadomovies.co)

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