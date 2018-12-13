شاحنة علقت بين الأرض والسماء بسبب "الصقيع".. ماذا جرى؟

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

أدت موجة الصقيع إلى وقوع حادث سيرٍ مروّع في مقاطعة سنشي الصينية، حيثُ اصطدمت 5 سيارات ببعضها البعض من ضمنها شاحنة جرّارة اخترقت سياج جسر شاهق.

وفي التفاصيل التي نشرتها صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، فإنّ "مقصورة الشاحنة علقت على ارتفاع عالٍ في الهواء بين الأرض والسماء، الأمر الذي أدى الى احتجاز السائق وراكبٍ كان بجانبه".

ولفتت الصحيفة إلى أنّ "الراكب عمد إلى كسر زجاج المقصورة وسقط أسفل الجسر، فيما بقي السائق عالقاً في قمرته". وعلى الأثر، حضرت فرق الإنقاذ وعملت على انتشال الراكب الذي سقط تحت الجسر، ثمّ قاموا بإخراج سائق الشاحنة من القمرة ونقلوه إلى سيارة الإسعاف.

وأشارت "ديلي ميل" إلى أنّ "عملية الانقاذ استمرّت قرابة ساعة على الأقل، وسط أجواء باردة حيثُ بلغت درجة الحرارة 4 تحت الصفر".

مصدر الصورة: تويتر

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