لأول مرة.. متحولة جنسياً تشارك بمسابقة ملكة جمال الكون

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

تعتبرُ أنخيلا بونسي، ملكة جمال إسبانيا، أول امرأة متحولة جنسياً تشارك في مسابقة ملكة جمال الكون التي تضمّ 94 ملكة جمال، والمقرر أن تقام في 17 كانون الأول/ديسمبر المقبل في العاصمة التايلاندية بانكوك، على أن يحييها الممثل الكوميدي الأمريكي ستيف هارفي وعارضة الأزياء الشهيرة آشلي غراهام.

ومن خلال مشاركتها في المسابقة التي يعود تنظيمها إلى العام 1952، فقد أوضحت بونسي البالغة من العمر 27 عاماً والتي ولدت ذكراً، أنها تسعى "إلى الدفاع عن حقوق المتحولين جنسياً، من خلال هذه المسابقة التي باتت منذ سنوات عديدة مفتوحة أمام هؤلاء، لاسيما بعد حادثة منع ملكة جمال كندا من المشاركة في المسابقة عام 2012، لأنها لم تولد أنثى".

وتشير بونسي في حديث لـ"فرانس برس" إلى أنها "تريد تسليط الضوء على مسألة تهميش مجتمع المتحولين جنسياً"، وتقول: "من منا لم يعاني من التحيز والمضايقة. وتضيف: "أقولها دائماً، إنني إمراة قبل الولادة، لأن هويتي هنا في رأسي وليس في مكان آخر".

وتعمل بونسي في مؤسسة خيرية إسبانية لمساعدة الأطفال على التغلب على التمييز المرتبط بحرية التعبير عن الهوية الجنسية، وتقول: "أعتقد أنه إذا تحدثنا مع الأطفال عن التنوع الجنسي منذ سن مبكرة، يمكننا أن نربي جيلاً جديداً في مجتمعنا أكثر تسامحاً واحتراماً".

مصدر الصورة: Nooz

للمزيد:

معالج برازيلي يواجه تهما بالتحرش الجنسي