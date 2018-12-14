"قلب بشري" يربك طاقم طائرة وركابها في الجو.. هذا ما حصل!

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

واجهَ طاقم طائرة تابعة لشركة "ساوث ويست" مأزقاً كبيراً بعدما نسي أفراده قلباً بشرياً فيها. وفي التفاصيل التي نقلتها وسائل إعلام أمريكية، فإنّ "الطائرة التي تقوم برحلة بين سياتل ودالاس، عادت أدراجها بعدما اكتشف طاقمها أنّ القلب الذي نقل من كاليفورنيا والموجه إلى مستشفى في سياتل لا يزال في الطائرة، وذلك بعدما قطعت مسافة 950 كيلومتراً من أصل 2500".

وإثر ذلك، عادت الطائرة أدراجها إلى سياتل لنقل القلب. وقال دان لاندسون الناطق باسم شركة الطيران: "ما أن أدركنا الخطأ بادرنا إلى العودة إلى سياتل". إلى ذلك، فقد ذكرت صحيفة "سياتل تايمز" أن "قائد الطائرة قال للركاب المذهولين أن الحمولة تحوي قلباً بشرياً"، فيما لم تعط الشركة أي تفاصيل إضافية.

وأدى هذا الخطأ إلى هدر 4 ساعات من بينها 3 ساعات في الجو. ويعتبر الخبراء أن القلب البشري يمكن أن يحفظ عادة بين 4 و 6 ساعات قبيل عملية الزرع.

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