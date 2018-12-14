حريتك مُصانة.. 8 أسباب تدفعك لتناول الطعام بمفردك

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

هناك الكثير من الأشخاص الذين يفضلون تناول الطعام بمفردهم، إذ يشعرون بالقلق والخجل إذا قاموا بذلك أمام الآخرين.

غير أنّ هذا الأمر لا يعدّ سلبياً أو سيئاً، إذ أنّ الأسر التي تتكون من شخص واحد هي الأسرع نمواً، من بين التركيبة السكانية عالمياً، ويعيش نحو 300 مليون شخص بمفردهم حول العالم، وذلك وفقاً لأرقام الأمم المتحدة ومنظمات أخرى. وإن كان الشخص يعيش برفقة أشخاص آخرين، فإنّ التقديرات تشير إلى أن نحو نصف وجبات الطعام للبالغين يتناولها أشخاص بمفردهم.

وفي هذا الصدد، تشير شيلا ديلون، مراسلة برنامج الطعام، الذي يذاع على راديو "BBC4"، إلى أنها توصلت إلى 8 أسباب، قد تجعل تناولك الطعام بمفردك شيئاً جيداً، وهي على النحو التالي:

1- يمكنك تناول أي طعام تحبه

عندما تكون بمفردك، فإنّك تكون حراً في اختيار الطعام الذي تأكله، دون الأخذ في الاعتبار تفضيلات الآخرين.

2- لا أحد سيشاركك طعامك

قد يكون تناول الطعام بمفردك أكثر هدوءاً، ويوفر لك فرصة لتناول وجبتك بالكامل، دون أن تترك منها الفتات. والأهم من ذلك، هو انه لن يكون هناك أحد يشاركك فيها.

3- الحفاظ على نظام غذائي صحي

إذا كنت تحاول اتباع نظام غذائي صحي، فإن تناول طعامك بمفردك ربما يعني فرصة أكبر، للالتزام بهذا النظام. وفي السياق، كشفت دراسة مقدمة لجمعية القلب الأمريكية، أن "متبعي الأنظمة الغذائية يواجهون احتمالاً بنسبة 60% للتخلي عن أنظمتهم، حينما يأكلون برفقة آخرين". كذلك، أشارت دراسة أعدها طبيب نفسي في جامعة ولاية جورجيا الأمريكية، إلى أن "الأكل الجماعي يتسبب في أن يأكل الأشخاص كميات أكبر بنسبة 44%، بما في ذلك كميات أكبر من الدهون".

4- يمكنك أن تأكل حسب سرعتك

إن تناول الطعام بمفردك يسهل عليك أن تأكل طعامك بحسب سرعتك الخاصة، وبالكميات التي تختارها.

5- يعطيك فرصة للاستمتاع بالطعم

لديك فرصة من الوقت للاستمتاع بمذاقه وملمسه، بدلاً من الاستماع لأحاديث الآخرين.

6- يمكنك أن تأكل بالخارج وتتسلى بمشاهدة الناس

تتيح المطاعم المزدحمة فرصة لك لشغل اهتمامك، ويمكنك أن تجلس في مواجهة شخص آخر، بدلاً من الجلوس أمام مقعد فارغ.

7- لن تسمع أصوات مضغ الآخرين

إن تناول الطعام بمفردك يجنبك سماع أصوات المضغ والبلع المتنافرة، التي تنبعث غالباً من الآخرين. فبالنسبة لبعض الأشخاص، فإن سماع أصوات آخرين وهم يأكلون، قد يتسبب لهم في ردة فعل عنيفة. كذلك، فإن الذين يعانون من متلازمة "ميسوفونيا" أو "كراهية بعض الأصوات" يتأثرون بشدة سلبياً من صوت المضغ، لدرجة قد تجعلهم يصدرون استجابة بدنية عنيفة، حين يسمعونه.

8- يمكنك أن تأكل في أي وقت وفي أي مكان تشاء

إن تناول الطعام بمفردك يمنحك خيارات لا تنتهي، لكي تأكل في أي وقت، وفي أي مكان تشاء.

للمزيد:

الشموع المعطرة تزيدُ خطر الربو وأمراض القلب (دراسة)