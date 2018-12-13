مصور يضرب عريساً بحفل زفافه.. والسبب "العروس الصغيرة" (صورة)

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

عمد مصورٌ مكلفٌ بتصوير حفل زفاف بمحافظة مالاتيا في تركيا، إلى ضرب العريس خلال الحفل أمام الحاضرين. وكشفت صحيفة "حرييت" التركية أنّ "المصور ويدعى أنور البيرق لاحظ أنّ العروس تبدو أشبه بطفلة لا بفتاة بالغة. وعليه، استفسر المصور عن الأمر، ليكتشف أنّ عمر الفتاة هو 15 سنة فقط". ولفتت الصحيفة إلى أنّ "المصور استشاط غضباً وهاجم العريس بسبب سنّ العروس الصغيرة، وعمد إلى كسر أنفه نتيجة العراك".

إلى ذلك، فقد صرّح البيرق فقال: "انزعجت جداً عندما لاحظت أن العروس ترتجف"، موضحاً أن "العريس هو الذي بادر بمهاجمته، ما أتاح له فرصة للتعبير عن موقفه من هذا الزواج".

ورأى البيرق أنّ "طفلة بمثابة عروس، ليس سوى إساءة وقسوة في معاملة الأطفال"، وقال: "لذلك لا توجد قوة في العالم يمكنها إجباري على تصوير مثل هذه العروس، ولستُ نادماً على ما فعلته بالعريس".

وتسمح القوانين التركية بالزواج بعد بلوغ الشخص الـ18 من العمر، وفي حالاتٍ استثنائية يسمح الزواج بعمر 17 عاماً. وبحسب القوانين، فإنّ الزواج لا يعدّ شرعياً إذا كان أحد الزوجين دون هذا العمر. ورغم ذلك، فإنّ العديد من المدافعين عن حقوق الإنسان، يشيرون إلى أنّ "مشكلة الزواج القسري في تركيا تبقى من المشكلات القائمة والتي تحتاج إلى متابعة وحلول".

(المصور أنور البيرق - Vaaju)

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