الكنغر الأشهر بعضلاته المفتولة "روجر "يفارق الحياة

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة ( متابعات )

الكنغر الأشهر في العالم روجر ، الذي اشتهر بعضلاته المفتولة على نحو لا يصدق يفارق الحياة في محميته حيث كان يعيش عن عمر ناهز 12 عاماً.

وأشار المركز الذي كان يرعاه إلى أن الكنغر الشهير نفق بسبب تقدمه في العمر، بعد أن تخطى متوسط العمر المعروف للكنغر، والذي لا يتخطى 10 سنوات.

وكان روجر يعيش في محمية حيوانات الكنغر في مدينة أليس سبرينجز الأسترالية النائية .

وعُرف الكنغر "روجر" بطول بنيته وقوة عضلاته الجسدية، والتي جعلت زوّار المركز يحبون مشاهدته، لا سيما أن الكنغر يستعرض عضلاته أمام زوّاره ويحطم بعض الأواني التي توضع أمامه.

الكنغر الأيقوني، كان يزيد طوله على المترين ويزن 89 كيلوغراما.

وذكرت المحمية في منشور على فيسبوك: «لقد عاش حياة طويلة ممتعة وكان يحظى بحب الملايين على مستوى العالم. سوف نبقى دائما نحبك وسوف نفتقدك يا روجر».

واشتهر الكنغر بعد انتشار صورة له وهو يسحق دلوا معدنيا بيديه عام 2015. وجذبت مقاطع فيديو وصور لروجر وهو يمارس الملاكمة ويستعرض عضلاته نحو 900 ألف متابع على «إنستغرام»، ونصف مليون متابع آخرين على «فيسبوك». وقد اعترف به عالمياً العام الماضي، كواحد من أشهر 10 حيوانات على مستوى العالم.



وقال مدير المحمية كريس بارنيس، الذي أنقذ روجر عندما كان صغيراً من داخل جراب والدته، بعد أن صدمتها سيارة وقتلتها: «منذ عشرة أعوام، أنشأت هذه المحمية لإيواء روجر... وزوجتين له - إيلا وأبيجالي».

لنتذكر كيف كان روجر .. شاهد الفيديو ..

مصدر الصور : 24.ae

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