16 سبباً ستجعلك تذوب في حب القطط (صور )

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة ( buzzfeed )

عند عشاق القطط لا جواب لسؤال: " لماذا تحبون هذه المخلوقات" فمجرد كونها قطة فهذا يجعلها مخلوقاً محبباً بفروها وظرافتها وسلوكها المميز .. لكن مع هذا يمكن أن نجاوب نحن عن السؤال ب16 أمراً يجعلك تعشق القطط :

1. القطط ببساطة يمكن أن تأخذ شكل أي وعاء يحتويها !

2. أذناها الصغيرتان يمكن أن تعملا كالرادار تماماً لرصد الأصوات باتجاهات مختلفة !

3. القطط كائنات "غير متوقعة " وهذا أمر رائع .. لا تسأل لماذا

4. حتى عندما تركتب جرائمها الصغيرة فهي ظريفة !

5. القطط حيوانات تتحاور برقي كبير .. هل لك أن تعارض !

6. حتى عندما تلعب القطط بشقاوة، لا يمكنك إلا أن تعشقهم !

7. القطط تقف ..

8. القطط ترتعب ..

9. القطط تتمدد وتتمطط ..

10 . القطط تمد لسانها

11. القطط يتكورن..

12. وللقطط هذه الأقدام المثالية

13. حتى أسنانها كأنها مصممة عند أشهر أطباء الأسنان !

14.وكل القطط تحب السباحة!

15. تعرف القطط تماماً كيف تجلس بتحضر!

16. ونترككم مع هذه دون تعليق !

مصدر الصور : buzzfeed

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