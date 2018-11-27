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16 سبباً ستجعلك تذوب في حب القطط (صور )

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة ( buzzfeed ) 

عند عشاق القطط لا جواب لسؤال: " لماذا تحبون هذه المخلوقات" فمجرد كونها قطة فهذا يجعلها مخلوقاً محبباً بفروها وظرافتها وسلوكها المميز .. لكن مع هذا يمكن أن نجاوب نحن عن السؤال ب16 أمراً يجعلك تعشق القطط :

 

1. القطط ببساطة يمكن أن تأخذ شكل أي وعاء يحتويها !

2. أذناها الصغيرتان يمكن أن تعملا كالرادار تماماً لرصد الأصوات باتجاهات مختلفة ! 

 

3. القطط كائنات "غير متوقعة " وهذا أمر رائع .. لا تسأل لماذا  

4. حتى عندما تركتب جرائمها الصغيرة فهي ظريفة ! 

5. القطط حيوانات تتحاور برقي كبير .. هل لك أن تعارض  ! 

6. حتى عندما تلعب القطط بشقاوة، لا يمكنك إلا أن تعشقهم !

7.  القطط تقف .. 

8. القطط ترتعب ..

 

9. القطط تتمدد وتتمطط .. 

10 . القطط تمد لسانها  

11. القطط يتكورن..

12.  وللقطط هذه الأقدام المثالية 

13.  حتى أسنانها كأنها مصممة عند أشهر أطباء الأسنان  !

14.وكل القطط تحب السباحة! 

 

15. تعرف القطط تماماً كيف تجلس بتحضر! 

16. ونترككم مع هذه دون تعليق !

 

مصدر الصور : buzzfeed 

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