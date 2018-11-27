16 سبباً ستجعلك تذوب في حب القطط (صور )
أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة ( buzzfeed )
عند عشاق القطط لا جواب لسؤال: " لماذا تحبون هذه المخلوقات" فمجرد كونها قطة فهذا يجعلها مخلوقاً محبباً بفروها وظرافتها وسلوكها المميز .. لكن مع هذا يمكن أن نجاوب نحن عن السؤال ب16 أمراً يجعلك تعشق القطط :
1. القطط ببساطة يمكن أن تأخذ شكل أي وعاء يحتويها !
2. أذناها الصغيرتان يمكن أن تعملا كالرادار تماماً لرصد الأصوات باتجاهات مختلفة !
3. القطط كائنات "غير متوقعة " وهذا أمر رائع .. لا تسأل لماذا
4. حتى عندما تركتب جرائمها الصغيرة فهي ظريفة !
5. القطط حيوانات تتحاور برقي كبير .. هل لك أن تعارض !
6. حتى عندما تلعب القطط بشقاوة، لا يمكنك إلا أن تعشقهم !
7. القطط تقف ..
8. القطط ترتعب ..
9. القطط تتمدد وتتمطط ..
10 . القطط تمد لسانها
11. القطط يتكورن..
12. وللقطط هذه الأقدام المثالية
13. حتى أسنانها كأنها مصممة عند أشهر أطباء الأسنان !
14.وكل القطط تحب السباحة!
15. تعرف القطط تماماً كيف تجلس بتحضر!
16. ونترككم مع هذه دون تعليق !
مصدر الصور : buzzfeed
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