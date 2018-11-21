بخطوة غريبة ورائعة.. شركة عالمية تنقذ الكلاب الشاردة (صور)

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

وجدت شركة "إيكيا" الإيطالية المتخصصة بصناعة الأثاث حول العالم، طريقة رائعة لمساعدة الكلاب الشاردة في الطقس البارد.

وخلال الصيف، يعمد الناس إلى إخراج الكلاب من السيارات بسبب الحرارة المرتفعة، إلاّ أنهم لم يلتفتوا إلى الطريقة المثالية لتجنيب الكلاب البرودة خلال فصل الشتاء. فحسب موقع "بت آم دي" فإنّ "معظم الكلاب تشعر بعدم الإرتياح عند انخفاض درجات الحرارة ما دون 45 درجة فهرنهايت (أي 7 درجات مئوية)، الأمر الذي قد ينعكس سلباً على صحة الكلاب وقد يؤدي إلى انخفاض حرارة الجسم وتطور مشاكل صحية خطيرة مثل قضمة الصقيع - عضة البرد".

ولذلك، فإنّ شركة "إيكيا" بدأت باحتضان الكلاب الشاردة في متاجرها خلال فصلي الخريف والشتاء. هذا الأمر، أثار الدهشة لدى زبائن الشركة العالمية، حيث شعر الكثيرون منهم بالسرور لرؤية الكلاب تتسكع على الأثاث وتستمع بالبطانيات المريحة التي أنتجها لهم شركة "آيكيا".

وفي هذا السياق، قال مارتين تاتشيا، أحد عملاء آيكيا، لصحيفة "دودو": "لقد استغربت هذا الأمر.. إنه ليس شائعاً".

من جهته، قال عميلٌ آخر يدعى بايبي ليوتّا لـ"دودو": "لقد غمرني شعور الرقة العميقة والسعادة العظيمة عندما رأيت الكلاب الجاثمة في معرض آيكيا".

وتتلقى الكلاب الطعام اليومي من قبل موظفي وعملاء "آيكيا" الذين يبدون اهتماماً كبيراً بها. كذلك، فإنّ الأمر لم يقف عند هذا الحد، بل عمد الكثير من الزبائن إلى أخذ كلابٍ معهم إلى منازلهم.

مصدر الصورة: good.is

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