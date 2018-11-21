الشرطة تحاصر عائلة في منزلها.. والسبب "لعبة فيديو"!

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

وجدَت عائلة أمريكية نفسها محاطةً بضباط الشرطة في منزلها، الأمر الذي شكّل مفاجأة لها.

وفي التفاصيل التي كشفها موقع "فوكس نيوز"، فإنّ "الزوجين من عائلة ماكي كانا يلعبان لعبة الفيديو المعروفة "كول أوف ديوتي" داخل منزلهما مع ابنتهما. وبعد لحظات، حضرت 6 سيارات شرطة إلى المنزل إلى جانب عددٍ من الضباط، الذين أتوا على وجهِ السرعة بعد تلقيهم بلاغاً أنّ جريمة تحصل داخل منزل العائلة".

ولفت "فوكس نيوز" إلى أنّ "صاحبة البلاغ كانت جارة العائلة، التي سمعت شجاراً وأصوات استغاثة، وقالت في إتصالها مع الشرطة: هناك شجار في أحد المنازل المجاورة، كانت شقيقتي تدخن سيجارة في الخارج، وسمعت صوت امرأة تقول: أرجوك لا تقتلني.. ورجل يرد: لم أخذت مسدسي؟".

إلاّ أنّ المفاجأة كانت في أنّ ما حصل لم يكن واقعياً، ولم تحدث أي محاولة قتل داخل المنزل كما اعتقد الجيران، إذ كشف موقع "ديكسيرتو" البريطاني أنّ "الواقعة حصلت مع السيدة جيمي مايكي، التي اندمجت مع اللعبة وتقمصت الشخصية، وراحت تقول بصوتٍ عال أثناء اللعبة: لا تقتلوني.. دعوني أمسك بالسلاك"، لافتةً إلى أنها "نسيت أن النوافذ كانت مفتوحة".

وتبعاً للموقع، فإنّ "هذا الصراخ شكّل اعتقاداً لدى الجيران أنّ عائلة مايكي تتعرض للقتل، الأمر الذي دفعهم لإبلاغ الشرطة على الفور".

وخلال تواجدها في المنزل، قامت الشرطة بتفتيشه ولم تعثر على أية أسلحة أو آثار عنفٍ حقيقي، كما أنها لم توجه أي تهمٍ للأسرة التي اعتذرت بدورها للشرطة والجيران بسبب الإزعاج.

مصدر الصورة: expert-technomarkt.de

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