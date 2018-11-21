التشيك .. مسلخ للنمور يخالف كل القوانين (صور + فيديو)

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة ( ديلي ميل )

تقرير صادم خرج للعالم كشف ما يحدث من أعمال وحشية تجاه النمور في أحد مسالخ النمور غير القانونية في جمهورية التشيك، والتي تذبح النمور لبيع لحمها وجلودها بمبالغ طائلة.

وعثر المفتشون على جثة نمر مقتول حديثًا، وثلاجة ممتلئة باللحم والعظام العفنة، عندما داهموا مسلخًا غير قانوني في براغ العاصمة.

وبحسب صحيفة “ديلي ميل” البريطانية، كشف المحققون أن العاملين كانوا يذبحون النمور ويقطعون لحمها قبل طهيها، بالإضافة إلى تحويل عظامها إلى مكعبات يباع الغرام منها بحوالي 52 جنيهًا إسترلينيًا.

كما تاجر القائمون على العمل، أيضًا، بجميع أجزاء النمور، وباعوا المخلب بحوالي 90 جنيهًا إسترلينيًا، وجلد النمر بحوالي 3500 جنيه إسترليني.

وكشف التحقيق أن الطلب على هذه المنتجات كان مدفوعًا جزئيًا بالمجتمع الفيتنامي التشيكي، والذي يستخدمها في الطب الآسيوي التقليدي.

مصدر الصور :ahaonline.cz

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