مهرجان الشارقة لريادة الأعمال 2018

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

انطلقت الدورة الثانية من "مهرجان الشارقة لريادة الأعمال 2018" في نادي الشارقة للجولف والرماية، حيث اجتمع رواد الأعمال، والمؤسسات في جوٍ تحفيزي في جميع النواحي التي يمكن أن تقدمها بيئة ريادة الأعمال، سواء من خلال الشركات الناشئة الواعدة التي ستغير مستقبل عالم الأعمال.

ويهدف هذا الحدث إلى توفير منصة فعالة لرواد الأعمال، للانطلاق بأعمالهم لآفاق جديدة، بالإضافة إلى وضع إمارة الشارقة على خريطة تطوير قطاع ريادة الأعمال محلياً وعالمياً.



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