قريبا في دبي.. أكبر مول تجاري رياضي في العالم

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (صحف)

في سعيها الدائم إلى المراكز الأولى على المستويات كافة ، واستمرارها بإبهار العالم، ستشهد دبي قريبا إنشاء مركز تجاري رياضي جديد. فقد أعلنت شركة "فيفا سيتي" الإماراتية التي تتخذذ من دبي مركزا لها، عن تطوير مشروع "سبورت سوسايتي - Sport Society" وهو أكبر مركز تجاري رياضي في العالم.

ورُوعي في تصميم هذا المشروع , أن يكون أيقونة معمارية عالمية تليق بسمعة الإمارة وإنجازاتها على مختلف الأصعدة , وتلبي طموحات السكان والسياح وترتقي بمفهوم المراكز الرياضية إلى مستويات غير مسبوقة. وسيجري افتتاحه في حدث عالمي خلال 2020.

وقال ادجار بوف رئيس التصميم في "فيفا سيتي" إن المشروع ينطوي على مفاجآت كبيرة سواء في التصميم أو النشاطات مع صياغة تجربة متفردة بالجمع بين التسوق والترفيه والرياضة.

وأوضح أن إطلاق المشروع يأتي مواكبة لمبادرة تحدي دبي للياقة التي أعلنتها دبي تحت رعاية سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي وسيكون مشروع "سبورت سوسايتي - Sport Society" وجهة مهمة لترجمة تحدي دبي للياقة وتشجيع جميع سكان دبي وزوّارها على ممارسة الرياضية يوميا لمدة 30 دقيقة على مدى 30 يوماً لتصبح دبي بذلك المدينة الأكثر نشاطا في العالم.

ويتخذ المشروع موقعا استراتيجيا في دبي على مقربة من سيتي سنتر ديرة ويمكن الوصول إليه بسهولة حيث تخدمه شبكة طرق واسعة تسهل الوصول إليه والنفاذ إلى أحد طوابقه المخصصة لمواقف المركبات.

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