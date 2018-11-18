الملل يصنع الكثير.. 12 صورة تروي حكاياتٍ من الإبداع

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

في الكثير من الأحيان، يصبح الكثيرون مبدعين للغاية في أوقات الملل. إنهم يريدون إنتاج شيء جديد في أوقات فراغهم. ربما يرسمون، يصنعون شيئاً جديداً، يعملون على ترتيب أشياءٍ وفق تصميم غريب رائع. أشياءٌ كثيرة تحملها المخيلة إلى ذهن الشخص، ومن خلالها يمكن أن يصنع كل شيءٍ جميل.

وفي هذا الإطار، عرض موقع "برايت سايد" صوراً لأعمالٍ إبداعية قام بها أشخاصٌ في أوقات فراغهم، تحملُ طابعاً فنياً رائعاً:

1- حائط الحديقة المتعرج: إبداعٌ حقيقي

2- لوحة الحطب بين شجرتين

3- تناغم الألوان على صخرة صغيرة: بحرٌ ومنارة

4- الشمام المزخرف

5- ثوب الاستحمام والخروف

6- الفلفل الملون: إبداعٌ في التنسيق وجمال في الألوان

7- من مفاتيح البراغي: الإبداع أنتج مقعداً

8- البيتزا المركبة

9- عندما تتحول قطع الغيار إلى سمكة رائعة

10 - أجمل بيضة مقلية على الإطلاق

11- لوحة من الجوارب

12 - قطة من غبار

مصدر الصورة: برايت سايد

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