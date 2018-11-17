حادثة مؤلمة.. أمٌّ رمت رضيعتها في صندوق السيارة لعامين!

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

تواجه امرأة فرنسية عقوبة السجن لمدة 5 سنوات، 3 منها مع وقف التنفيذ، بسبب إخفاء طفلتها الرضيعة قبل أعوام، في صندوق سيارة مليء بالدود والبراز لمدة 23 شهراً.

وبحسب التقارير، فإنّ "السيدة وتدعى روزا ماريا دا كروز (50 عاماً)، حاولت إخفاء حملها وولادتها عن شريكها وأطفالها الـ3 الآخرين، وكانت تنقل الرضيعة آنذاك بين غرفة مهجورة في منزلها وصندوق السيارة".

واليوم، بلغت الطفلة وتدعى سيرينا من العمر 7 أعوام، وهي تعاني من إعاقة ذهنية مستديمة، وصفات توحدية. ويقول الخبراء أن "سبب ذلك هو الحرمان الحسي الذي تعرضت له". وعلى أثر ذلك، وضعت الفتاة في مركز للرعاية البديلة، وليس لديها قدرة على التحدث كما أنها لا تختلط بالعالم الخارجي.

وبالعودة إلى وقائع إخفاء الطفلة واكتشافها، فإنّ القصة بدأت تتكشف عام 2013، عندما اكتشف ميكانيكي يدعى "غيوم إيغواسيل"، الطفلة في السيارة داخل كاراجه في بلدة دوردونييو. عندها، قام الرجل بفتح الصندوق السيارة بعدما سمع صوتاً داخلها، ليتبين له أنها طفلة محاطة بالبراز، وكانت بحالة مزرية وتعاني من جفاف شديد.

وقال إيغواسيل: "كانت هناك رائحة كريهة بشكل مفزع، تشبه رائحة شيء ميت في السيارة. العثور على فتاة في هذا الوضع أمر لا يمكن وصفه".

ما السبب وراء إخفائها طفلتها؟

أمام محكمة الجنايات في مدينة تول وسط فرنسا، رفضت ذا كروز الإفصاح عن الأسباب التي دفعتها وراء ذلك. إلى جانب هذا، فقد أشار الأطباء النفسيون إن "المرأة غير ناضجة عاطفياً لكنها ليست مريضة نفسياً وليست حمقاء".

وأثناء المحاكمة، قال محامو الدفاع أنّ "دا كروز أنكرت الحمل، ولم تقبل على الإطلاق فكرة أن يكون لها طفل رابع، كما اتضح أنها اخفت 2 من حالات حملها السابق عن شريكها. أمّا في خص أطفالها الـ3، فقد ربتهم بصورة رائعة".

وقالت دا كروز أمام المحكمة: "أود أن أطلب من سيرينا الصفح عن كل ما ألحقته بها من أذى. أدركت أنني آذيتها كثيراً، وأنني لن أرى ابنتي الصغيرة مرة أخرى".

أمّا عن مسألة سجنها مع إيقاف 3 سنوات من عقوبتها، فقد أشار رئيس المحكمة جول فونروج أنّ "حكم كروز سيمكنها من تربية أطفالها الثلاثة الآخرين". كذلك، فقد قضت المحكمة بحرمان الام الدائم من السلطة الأبوية على سيرينا، وهي الآن تخضع لمراقبة هيئة الخدمات الاجتماعية على مدار خمس سنوات، كما ستتلقى مساعدة نفسية.

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