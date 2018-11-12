آخرها في المترو بمصر.. إليكم أغرب أماكن الولادة في العالم

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وومينز هيلث)

وضعت سيدة مصرية جنينها بشكل مفاجئ، داخل مترو الأنفاق في محطة سراي القبة - القاهرة، يوم السبت الماضي.

وفي التفاصيل، فإنّ "السيدة تدعى سمر نبيل عبد الرحمن (27 عاماً)، كانت برفقة زوجها محمد رمضان الصباحي داخل مترو الأنفاق. وفي تلك الأثناء، دخلت السيدة في مخاض الولادة الامر الذي دفع سائق القطار إلى إبلاغ غرفة التحكم المركزي. وعلى الفور، جرى تنسيق بين شرطة النقل ومسؤول محطة القطار لاتخاذ الإجراءات المناسبة لمساعدة السيدة وتشغيل السكة الاحتياطية في محطة سراي القبة".

وداخل القطار وخلال 10 دقائق، تمكّنت السيدة من وضع جنينها بمساعدة 10 راكبات، فيما قام عناصر الأمن بإيقاف المترو إلى حين وصول سيارة الإسعاف.

وأطلقت السيدة مع زوجها على جنينها اسم "سراي"، نسبة إلى اسم المحطة التي وُلدَ بها بخيرٍ وسلامة دون أي ضرر. كذلك، فقد أعرب زوج السيدة عن شكره للعاملين في المترو ورجال الأمن ولكل من ساعد زوجته.

غيرَ أنّ هذه الحادثة ليست الأولى من نوعها حول العالم، إذ أن هناك العديد من السيدات اللواتي وضعن مولودهنّ في أماكن غريبة خارج المستشفى أو المنزل، وفقاً لموقع "وومينز هيلث" الطبي.

ففي موزمبيق عام 2000، وضعت سيدة جنينها فوق الشجرة، بعدما اضطرت لتسلقها هرباً من الفياضانات.

وفي إنكلتزا، دخلت امرأة حامل إلى مكتب البريد لإرسال رسالةٍ إلى أحد أقاربها. وأثناء وجودها داخل المكتب، بدأت تشعر بتقلصات في بطنها، وأدركت أنها لا تملك الكثير من الوقت للوصول إلى المستشفى، فقامت بوضع مولودها في المكان.

كذلك، فقد وضعت امرأة مولودها داخل محكمة برمنغهام البريطانية، وذلك خلال إدلائها بشهادتها في دعوى قضائية. وقد شعرت السيدة بآلام المخاض أثناء حديثها أمام القاضي. وعليه، وضعت مولودها داخل قاعة المحكمة.

وفي إحدى المحلات التجارية، فأجأ مخاض الولادة إحدى السيدات، إلاّ أنها لم تستطع الذهاب إلى المستشفى. وعليه، قامت السيدة بوضع مولودها داخل المتجر، وقد لاقت تعاطفاً كبيراً من الزبائن الذين أهدوها أوراقاً مالية كـ"نقوط" (هدية) بمناسبة ولادتها.

للمزيد:

إليكم قصة "تشارلي".. الطفل المهدد بالموت كلما غطّ في النوم