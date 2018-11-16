الأرجنتين ..مزحة طيار قد تكلفه السجن لمدة 8 سنوات!

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

عندما ينقلب المزاح إلى خطر قد يهدد الحياة ، لا تبقى المزحة مزحة ، فقد تتحول إلى تهمة تجر صاحبها للعقوبة !

في حادثة أثارت القلق أقدم طيار خاص في الأرجنتين بافتعال أخطر مزحة وربما الأسوأ، عندما قام بتثبيت تردد جهاز الاتصال اللاسلكي الخاص به على انه المستخدم من قبل برج مراقبة المطار وبدأ في توجيه التعليمات إلى طائرة ركاب.



وقعت هذه الحادثة يوم الاحد في مطار خورخه نيوبيري في بوينس ايرس، حيث استخدم الرجل المسؤول عن هذه المزحة فابيان نوربرتو بينين، جهاز راديو محمول للتدخل في الاتصالات المنتظمة بين برج التحكم في المطار وطاقم الرحلة AR 1694، والتي كانت تستعد للسفر إلى باريلوتشي.



وتوجّه لطاقم الرحلة وأمرهم بالإقلاع، وأوضح قائد طائرة الرحلة المدنية أنه بعد التشويش الأولي الذي حصل اتّضح لديه أن شخصًا ما كان يعبث معه خصوصاً بعد أن أعطاه تعليمات حول المسار لا تتوافق مع المدرج الذي كانت فيه الطائرة.



وعلى الفور تم إرسال أمن المطار لمعرفة من الذي يتدخل في عمل وسلامة الطائرت، وسرعان ما تم كشف أمر بينين وهو طيار خاص مرخص له لقيادة الطائرات الصغيرة يبلغ من العمر 58 عاماً.



وقد يواجه بينين اليوم عقوبة السجن لمدة ثماني سنوات، فيما يصر على أنها مزحة بريئة ولا شيء أكثر من ذلك علماً أن كارثة كانت ستقع في حال اقلاع الطائرة.

اقرأ أيضاً :

تعرفوا إلى 7 مشاهير يرفضون قيادة السيارة (صور)

رسالة لـ "أينشتاين" بيعت بما يقارب 40 ألف دولار