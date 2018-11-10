خلال الشتاء.. 10 نصائح لقيادة آمنة تجنبك الحوادث

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

خلال فصل الشتاء، تغمر الأمطار الغزيرة الطرقات، الأمر الذي يجعلها خطرة، ويحتّم على سائقي السيارات القيادة بهدوء وبتركيزٍ تام تداركاً لوقوع أي حادث.

وإنطلاقاً مما تقدّم، إليكم 10 نصائح تساعدكم على القيادة بأمان خلال الشتاء:

- لا تسرع أبداً، إذ أن سرعة السيارة تتأثر بوجود المياه على الطرقات. ولذلك، فإن السيارة ستحتاج إلى وقتٍ أطول من المعتاد لتخفيف سرعتها.

- خلال قيادتك للسيارة، التزم وسط الطريق، لأن الأمطار تتجمّع على أطرافها.

- تحكّم جيداً بمقود السيارة لأن الطريق قد يؤدي بالسيارة إلى الإنزلاق.

- تأكد من سلامة المسّاحات في سياراتك.

- لا تهمل مصابيح السيارة الأمامية وكذلك الخلفية. اعمد إلى التأكد من سلامتها دائماً، واستخدمها في النهار أيضاً.

- إجعل مسافة الأمان بين سياراتك والسيارة التي أمامك أكبر، وذلك تفادياً لأي حادثٍ طارئ بسبب وقوف مفاجئ.

- التزم ارتداء حزام الأمان أثناء القيادة.

- افحص الإطارات الخاصة بالسيارة، وتأكد من أنها غير مستهلكة.

- لا تضغط بشكل مفاجئ على الفرامل، كي لا تنزلق السيارة في أي اتجاه.

- احرص على عدم تكون بخار المياه على زجاج السيارة الأمامي. وعليه، قم بفتح النوافذ أو شغّل مكيف الهواء لإزالة البخار عن الزجاج.

مصدر الصورة: arabiaweather

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