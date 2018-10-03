الشرطة الفرنسية تنجح فى القبض على رجل العصابات رضوان فايد

أخبار الآن | دبى - الإمارات العربية المتحدة ( وكالات )

فى عملية ناجحة للشرطة الفرنسية، تم إلقاء القبض على رجل العصابات الشهير رضوان فايد.

وقالت مصادر في الشرطة الفرنسية الأربعاء، إن السلطات ألقت القبض على فايد بعد مطاردات إمتدت منذ أوائل يوليو بعد أن هربه مسلحون من السجن في طائرة هليكوبتر، وتم اعتقاله في بلدة كري شمالي باريس.

فيما أكد وزير الداخلية جيرار كولومب الذي قدم استقالته مؤخرا للرئيس الفرنسي، القبض على المتهم المطلوب أمنياً .

وكان فايد يقضي عقوبة السجن 25 عاما في سجن جنوبي العاصمة الفرنسية في جريمة سطو مسلح أدت إلى مقتل شرطية عام 2010، ويعد فايد واحدا من أشهر رجال العصابات في فرنسا، وله تاريخ طويل من السرقات والنشاط الإجرامى

وقبل نحو 4 أشهر، فر فايد (46 عاما) من السجن بمساعدة 3 رجال مسلحين أحضروا طائرة مروحية لتهريبه، وهبطت الطائرة في ساحة السجن، وأخذه المسلحون ، وفروا به هاربين .

وبعد ذلك، تخلى فايد عن المروحية التي عثرت الشرطة عليها لاحقا محترقة شمالي باريس، ليكمل الهروب في سيارة سوداء اللون.

وأمضى فايد 10 سنوات في السجن حتى عام 2009، عندما أفرجت السلطات عنه ووضعته قيد المراقبة ثم أقنع مراقبيه بأنه "تغير وامتنع عن السلوك الإجرامى ".

وزادت شهرته منذ ذلك الحين بعد ظهوره في برامج تلفزيونية عدة، وإصداره كتبا تحكي عن تاريخه وتحوله إلى مجرم في ضواحي باريس .

للمزيد:

فرنسا تجمد أصولا وأموالا تابعة للاستخبارات الإيرانية