إكتشف أكثر السيارات مبيعا في العالم هذه السنة

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة



نشر موقع "Focus2Move" قائمة جديدة بالسيارات التي حققت أعلى نسب مبيعات في الأشهر الـ8 الأولى من العام الجاري، وكما في السنوات السابقة، وبالرغم من أن مبيعاتها تقلصت بنسبة 3%، بقيت سيارة "Toyota Corolla" في المرتبة الأولى بالنسبة للمبيعات، حيث بيعت منها أكثر من 817 ألف قطعة في الأشهر الثمانية الأولى من هذا العام..

نشر موقع "Focus2Move" قائمة جديدة بالسيارات التي حققت أعلى نسب مبيعات في الأشهر الـ8 الأولى من العام الجاري، وكما في السنوات السابقة، وبالرغم من أن مبيعاتها تقلصت بنسبة 3%، بقيت سيارة "Toyota Corolla" في المرتبة الأولى بالنسبة للمبيعات، حيث بيعت منها أكثر من 817 ألف قطعة في الأشهر الثمانية الأولى من هذا العام..

في المرتبتين الرابعة والخامسة، جاءت سيارات "Civic" الشهيرة من هوندا، وسيارات الكروس رباعية الدفع "RAV4" من تويوتا، في المراتب الـ 10 الأولى ظهرت سيارات: "Volkswagen Tiguan" و"VW Polo" و"Honda CR-V" و"Toyota Camry" و"Chevrolet Silverado".

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