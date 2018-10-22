ملجأ لتربية الحيوانات يطلب متطوعين لإنقاذ الكلاب المنكوبة

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة

غمرت المياه ملجأ للكلاب ومركز لإعادة التأهيل بالقرب من "كلاركديل" بولاية أريزونا، وقامت منظمة "pets return home" بإجراء مكالمات هاتفية ورسائل البريد الإلكتروني لتوجيه طلب إلى المتطوعين من أجل إنقاذ الكلاب والجراء التي غمرتها المياه، فيما قامت بالاحتفاظ بأمين حاملين، وفق موقع "9gag"..





هذه الجراء المسكينة تم استقبالها في أول الأمر من قبل مركز تربية الكلاب في ولاية كاليفورنيا التي كان لديها أكثر من 160 من كلاب/ الذئاب، والتي يقطن فيه نوع هجين بين الذئب والكلب، وعادة ما يتواجد فيها الكلب السيبيري، أو الراعي الألماني، في انتظار تبنيها من قبل المتطوعين..

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