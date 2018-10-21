3 قصص عن كلاب خارقة أنقذت حياة أصحابها

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة

لطالما ربطت البشرية علاقة خاصة مع الكلاب، فمنذ أن تمكنوا من تدريبهم للقيام بمهام مختلفة، كان الصيد والحراسة والرعي من أشهر مهام الكلاب على مر التاريخ ، اليوم نستخدمهم للقبض على المجرمين الهاربين ، والعثور على المخدرات المخفية ، عدا عن كونهم صديق الانسان الوفي الأول .

نقدم لكم في هذا المقال قصصاً تروي بطولات لكلاب كانت مستعدة لأن تضحي بحياتها لتنقذ أصحابها..

نوبة ربو

مصدر الصورة : halifaxcourier.co.uk

في كليكهيتون ، إنجلترا ، تمكنت كلبة من نوع جاك راسل ، البالغة من العمر تسع سنوات ، واسمها جيس من إنقاذ حياة مالكتها بعد بعض الإجراءات السريعة. بدأت ريبيكا بروكس ، مالكة جيس ، تعاني من نوبة ربو حادة في يوم من الأيام.

و في خضم سعالها الذي لا يمكن السيطرة عليه وشعورها بأنها تفقد القدرة على التنفس ، شعرت الكلبة جيس بالخطر وأخرجت مستنشقة ( البخاخ ) ريبيكا من غرفتها. وبمجرد أن تعافت ريبيكا من نوبة الربو ، قررت أن ترى ما إذا كانت مجرد مصادفة أن تأتي كلبتها لإنقاذها.

وضعت جهاز الاستنشاق في غرفة مختلفة وسعلت قليلاً لترى ما ستفعله جيس. تفاجأت ريبيكا بأن جيس بدأت بالبحث عن جهاز الاستنشاق المخفي ، ووجدته ، وأحضرته إلى مالكتها. أخبرت ريبيكا والدها بذلك.

حاول الحصول على رد فعل من جيس وبدأ السعال كذلك. ومع ذلك ، كشاهد على لذكائها ، عرفت الكلبة جيس أنه كان يتظاهر فقط ولم يكن بحاجة إلى جهاز استنشاق.

بعد إنجازها البطولي في إنقاذ مالكها ، تطورت جيس لتكون مساعدة حقيقية من خلال جلب مفاتيح سيارة ريبيكا وأحذيتها وحتى رسائلها.

لدغة الأفعى الجرسية

مصدر الصورة : heavy.com

في أنتيم ، أريزونا ، قرّرت بولا غودوين أن تخرج كلابها إلى المشي في الخارج. في حين كان تود المسترد الذهبي يمارس رياضة المشي لمسافات طويلة على درب المشي ، لاحظ أن غودوين كانت على وشك أن تخطو على أفعى على الطريق. فما كان من كلبها الصغير إلا أن قفز لينقذها ويبعد الأفعى الجرسية السامة، فلدغته . هرعت غودوين إلى مستشفى الحيوانات المحلي لتلقي العلاج الفوري.

بشكل مثير للدهشة ، نجا تود من لدغة الأفعى شفاءا تاما، وشاركت غودوين الأزمة بأكملها على وسائل التواصل الاجتماعي ، حيث انتشرت القصة كالنار في الهشيم. تم فتح حساب تمويل جماعي تكريما لتود لجمع ما يكفي من الأموال لمساعدة أصحاب الحيوانات الأليفة الأخرى الذين يواجهون خطر إصابات مماثلة في المنطقة بسبب وفرة الثعابين والزواحف السامة.

اقتحام منزل

في لويزفيل ، كنتاكي ، أشادت امرأة بكلب أنقذته ساعدها فيما بعد في التخلص من رجل اقتحم منزلها. تم إنقاذ الكلبة ليلا من قبل كيلسي ليتشمان في عام 2016 عندما وجدت ليتمان الكلبة مصابًة بسوء التغذية ومغطاة بالآفات مثل القراد والبراغيث.

ثم عادت ليلى وردت الجميل وأنقذت ليتمان. في ليلة الحادثة ، كانت ليلى وصاحبتها في غرفة المعيشة يشاهدان التلفزيون عندما بدأت الكلبة تشعر بعدم الارتياح. ركضت ليلا المتوترة في المطبخ ، تنبح وتقفز، ومن الواضح أنه بعد أن شعرت أن شيئًا ما كان خاطئًا ، تنبهت ليزمان للتحقيق في الأمر. كان في مطبخها رجل لم تتعرف عليه.

قررت ليتشمان أن تهرب من بابها الأمامي ، لكن الرجل الغامض ركض وراءها وألقاها على الأرض. كانت ليلى تنبح وهاجمت الرجل وعضت ساقه ، حتى آصبحت ليتمان قادرة على الخروج من تحت مهاجمها بمساعدة كلبتها المخلصة. تخلصت ليلا من المتسلل عن طريق مطاردته خارج المنزل، و اتصلت بالشرطة على الفور ، ووصلوا إلى المكان مع وحدة الكلاب الخاصة بهم لتتبع المشتبه به. للأسف ، فقدت الكلاب رائحة المشتبه به في مدرسة ثانوية قريبة.

ليتشمان تقول بأنها ممتنة إلى الأبد لجهود الحيوانات الأليفة الشجاعة ، مشيرة إلى أنها لم تكن قادرة على التغلب على الدخيل بنفسها.

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