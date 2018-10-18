7 حقائق عن أصغر "ملياردير" في العالم (صور)

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة

بنظرة تقليدية يقترن في أذهاننا جميعا مفهوم الثراء مع الكهولة والتقدم في السن، وكما أن لكل قاعدة شواذ فإن الشاذ عن هذه القاعدة اسم يجمع بين الشهرة والثراء معا إذ يعد النرويجي جوستاف ويتزو هو أصغر ملياردير في العالم بحسب مجلة فوربس، حيث ورث ثورته التي استطاع الحفاظ عليها وزيادتها عن والده، وفيما يلي نعرض أبرز 7 معلومات عنه.



1- جوستاف ويتزو هو عارض أزياء عمره 25 عاماً.

2- ورث جوستاف ويتزو ثروته التي قُّدرت بـ2.435 مليار جنيه إسترليني من أبيه.

3- يمتلك جوستاف ويتزو أكبر مزرعة سلمون في العالم.

4- يسعى جوستاف ويتزو بجانب عمله وإشرافه على أكبر مزرعة سلمون في العالم على الدخول في مجالات أخرى مثل العقارات والشركات الناشئة وغيرها.

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5- ورث ثروة أبيه عام 2013 من قبل والده جوستاف ويتزو الذي أسس الشركة في عام 1991.

6- استطاع جوستاف ويتزو قيادة سالمار لتصنيع الاستزراع السمكي في النرويج إلى تحقيق مبيعات كبيرة.

7- تعتبر تربية الأسماك الآن واحدة من أكبر الصناعات في النرويج، في عام 2016 حصد سالمار التي يملكها الملياردير الصغير ما يقرب من 130 ألف طن من سمك السلمون.

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مصدر الصور: صحيفة "دايلي ميل" البريطانية