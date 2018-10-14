السلطات الصينية تستعين برافعة بناء لإنزال رجل بدين من شقته

أخبار الآن| دبي - الإمارات العربية المتحدة -

يجد الأشخاص البدناء صعوبة في التحرك بسلاسة وممارسة حياتهم اليومية بشكل طبيعي، كما تعرقل السمنة المفرطة تنقلهم من مكان لآخر، ويحتاج بعض الأشخاص مفرطو البدانة إلى الاستعانة بتجهيزات خاصة لنقلهم إذا تعسر عليهم المشي، أما في حالة المرض أو وقوع حادث فذلك يشكل أزمة حقيقية، لأنه من اللازم التعامل مع الأمر بشكل خاص لنقلهم..

في هذا الصدد، انتشر مقطع فيديو جديد يظهر حادثة نادرة تتمثل في إنزال رافعة بناء لرجل شديد البدانة من طابق شقته، الواقعة في بناء سكني في الصين، وفق موقع "dailymotion"..





يبدو أن الرجل قد تعرض لطارئ صحي، لم يمكنه من استخدام المصعد، إذ اضطر عناصر الإنقاذ لنقله بالرافعة إلى الشارع، ومنه إلى سيارة الإسعاف، وتعد السمنة من أخطر أمراض العصر، وهي في تزايد مستمر حول العالم. كما تعاني دول عديدة من ارتفاع معدلات السمنة فيها، وفي مقدمتها: الولايات المتحدة وبريطانيا والمكسيك..

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